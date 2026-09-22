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    Besonders beachtet!

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    NORMA Group Aktie weiter abwärts - -5,05 % - 22.09.2026

    Die NORMA Group Aktie notiert am 22.09.2026 mit -5,05 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - NORMA Group Aktie weiter abwärts - -5,05 % - 22.09.2026
    Foto: NORMA Group

    NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

    NORMA Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die NORMA Group Aktie. Sie fällt um -5,05 % auf 16,730. Die NORMA Group Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,85 % wieder ab und notiert heute bei 16,730. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die NORMA Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,30 % hinzunehmen.

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    Auf Wochensicht hat die NORMA Group Aktie damit -10,86 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,07 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NORMA Group +20,27 % gewonnen.

    Während NORMA Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,23 %.

    NORMA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,86 %
    1 Monat -17,07 %
    3 Monate -6,30 %
    1 Jahr -4,08 %
    Stand: 22.09.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur NORMA Group Aktie

    Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 535,29 Mio.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von NORMA Group

    Eaton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %.

    Lohnt sich ein Investment in die NORMA Group Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NORMA Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NORMA Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    NORMA Group

    -5,90 %
    -11,90 %
    -16,93 %
    -6,43 %
    -5,51 %
    +3,07 %
    -49,10 %
    -62,80 %
    -21,05 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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