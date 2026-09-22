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    Chartanalyse

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    Alibaba-Aktie: Zwischen volatilem Höhenflug und nüchterner Normalisierung

    Die Alibaba-Aktie hat eine heftige Berg- und Talfahrt hinter sich: Nach steilem Absturz und fulminanter Rally bis zum 3-Jahres-Hoch folgte eine harte Korrektur. Heute ringt der Titel im Mittelfeld der historischen Spanne um eine neue Richtung.

    Chartanalyse - Alibaba-Aktie: Zwischen volatilem Höhenflug und nüchterner Normalisierung
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Überblick über die Kursentwicklung der letzten drei Jahre

    Die Alibaba-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine ausgeprägte Wellenbewegung gezeigt. Nach einem längerfristigen Abwärtstrend, der im Januar 2024 im Datensatz bei 62,60 US-Dollar seinen Tiefpunkt erreichte, setzte eine markante Erholungsphase ein. Diese mündete in einen dynamischen Aufwärtsschub, der die Aktie bis zum 3-Jahres-Hoch von 161,60 US-Dollar Anfang Oktober 2025 führte. Auf diese Rally folgte jedoch eine deutliche Korrektur: Seit Ende 2025 dominieren schwankende, aber tendenziell niedrigere Kurse, sodass sich der Titel inzwischen wieder deutlich von seinen Höchstständen entfernt hat. Insgesamt steht damit eine volatile Drei-Jahres-Phase mit einem massiven Zwischenhoch und einer klaren Normalisierung der Bewertung im Chart.

    Aktuelle Situation im historischen Kontext

    Der aktuelle Kurs liegt bei 101,00 US-Dollar (Schlusskurs vom 21.09.2026). Damit notiert Alibaba rund 61 Prozent über dem im Januar 2024 markierten 3-Jahres-Tief von 62,60 US-Dollar, aber zugleich etwa 37 Prozent unter dem 3-Jahres-Hoch von 161,60 US-Dollar aus dem Oktober 2025. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit in einer breiten mittleren Zone zwischen Extremhoch und Extremtief. Nach der scharfen Korrektur seit Herbst 2025 wirkt der Bereich um 100 US-Dollar derzeit wie eine neutrale Drehscheibe, in der sich Käufer und Verkäufer annähernd die Waage halten.

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    200-Tage-Linie als Trendfilter

    Betrachtet man die Kursentwicklung der letzten Monate, pendelte die Aktie grob zwischen 90 und 140 US-Dollar, mit einem Schwerpunkt im Bereich um 110 bis 120 US-Dollar. Nach dem starken Anstieg im Jahr 2025 und der anschließenden Konsolidierung ist die 200-Tage-Linie daher tendenziell leicht abwärts gerichtet und dürfte derzeit ungefähr im Bereich um 115 US-Dollar verlaufen. Mit einem aktuellen Kurs von 101 US-Dollar notiert Alibaba damit geschätzt rund 12 bis 15 Prozent unter dieser vielbeachteten Durchschnittslinie. Aus technischer Sicht spricht dieser Abstand für einen intakten mittelfristigen Korrektur- beziehungsweise Seitwärtstrend unterhalb des zuvor etablierten Aufwärtstrends.

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    Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Alibaba-Chart

    Im aktuellen Chartbild lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Kurzfristig stützt vor allem der Bereich um 90 bis 95 US-Dollar, in dem die Aktie im Juni 2026 sowie im Spätsommer 2026 mehrfach nach unten abprallte. Darunter wartet eine breitere Auffangzone um 80 bis 85 US-Dollar, die sowohl zum Jahreswechsel 2024/25 als auch im Sommer 2026 eine wichtige Rolle spielte. Auf der Oberseite trifft Alibaba zunächst im Bereich von 110 bis 115 US-Dollar auf einen zentralen Widerstand, an dem die Kurse im Frühjahr und Sommer 2026 wiederholt gescheitert sind. Gelingt dort ein Ausbruch, rücken die Zonen um 120 bis 125 US-Dollar sowie die darüber liegende breitere Widerstandsregion zwischen 135 und 145 US-Dollar in den Fokus, die den Ausläufer des starken Aufwärtstrends aus dem Jahr 2025 markiert.

    Alibaba Group

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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