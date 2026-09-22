JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 377 auf 361 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Kosmetikkonzern rage nach wie vor das Nordamerika-Geschäft heraus, schrieb David Hayes am Dienstag in seinem Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal. Europa entwickle sich derweil robuster als befürchtet. In China stabilisierten sich die Geschäfte, unterstützt durch eine positive Entwicklung im Luxussegment. Das Kursziel reduzierte er vor allem in der Annahme steigender Kapitalkosten./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 385,9EUR auf Tradegate (22. September 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 361

Kursziel alt: 377

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

