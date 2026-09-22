Microsoft streicht bei Xbox: Fließt das Geld jetzt in den KI-Krieg?

Der Schritt kommt nicht überraschend. Microsoft hat in den vergangenen Jahren massiv in Gaming investiert. Der größte Deal war die Übernahme von Activision Blizzard für rund 69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Damit holte sich der Konzern Blockbuster-Marken wie Call of Duty, World of Warcraft, Diablo und Candy Crush ins Portfolio. Gleichzeitig kaufte Microsoft zahlreiche kleinere Studios, darunter Bethesda mit den bekannten Reihen The Elder Scrolls und Fallout.

Microsoft treibt den Umbau seiner Gaming-Sparte Xbox weiter voran. Nach Berichten von The Information plant das Unternehmen erneut, Hunderte Stellen abzubauen und mehrere Entwicklerstudios zusammenzulegen. Die Maßnahmen folgen auf bereits angekündigte Kürzungen von rund 1.600 Arbeitsplätzen innerhalb der Xbox-Sparte. Ziel ist es, die Profitabilität des Geschäftsbereichs zu erhöhen und die Kostenstruktur an die veränderte Gaming-Branche anzupassen.

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Doch die Strategie, möglichst viele Entwickler unter dem Xbox-Dach zu vereinen, hat offenbar nicht die erwarteten Renditen gebracht. Die Gaming-Branche befindet sich nach dem Boom während der Pandemie in einer Normalisierungsphase. Die Zahl der Spieler wächst langsamer, die Entwicklungskosten für große Spiele steigen stark und viele Projekte benötigen inzwischen mehrere Jahre Entwicklungszeit.

Microsoft setzt deshalb zunehmend auf Qualität statt Quantität. Statt zahlreiche Studios parallel zu finanzieren, soll sich Xbox stärker auf die wichtigsten Marken konzentrieren. Große Franchises wie Call of Duty, Minecraft, Elder Scrolls oder Fallout verfügen über eine globale Fangemeinde und bieten höhere Chancen auf wiederkehrende Umsätze durch Erweiterungen, Abonnements und In-Game-Käufe. Ein weiterer Faktor ist der Wandel des Xbox-Geschäftsmodells. Microsoft verfolgt längst nicht mehr ausschließlich die Strategie, möglichst viele Konsolen zu verkaufen. Der Konzern positioniert Xbox zunehmend als Plattform- und Servicegeschäft. Der Game Pass steht dabei im Mittelpunkt. Mit monatlichen Abonnements will Microsoft wiederkehrende Erlöse generieren – ähnlich wie bei seinen Cloud- und Softwareprodukten.

Allerdings steht auch dieses Modell unter Druck. Die hohen Kosten für die Produktion neuer Spiele belasten die Margen, während viele Nutzer nicht bereit sind, dauerhaft höhere Preise für Gaming-Abonnements zu bezahlen. Gleichzeitig konkurriert Microsoft mit Sony und Nintendo um Spieler, aber auch mit neuen Angeboten aus dem Cloud-Gaming-Bereich.

Fließt das eingesparte Geld stärker in KI?

Die Kürzungen im Gaming-Bereich fallen in eine Phase, in der Microsoft seine Investitionen massiv in künstliche Intelligenz verschiebt. Der Konzern investiert derzeit zweistellige Milliardenbeträge in Rechenzentren, KI-Chips und die Infrastruktur für seine Partnerschaft mit OpenAI. Allein der Ausbau von Azure-Kapazitäten verschlingt enorme Summen. Microsofts strategischer Schwerpunkt liegt zunehmend auf KI als nächster großer Wachstumsplattform. Produkte wie Copilot für Unternehmen, KI-Funktionen in Microsoft 365 und Azure-KI-Dienste sollen neue Milliardenumsätze schaffen. Während Gaming weiterhin ein wichtiges Geschäft bleibt, liegen die größten Wachstumserwartungen des Konzerns inzwischen im Bereich Cloud und künstliche Intelligenz.

Dabei bedeutet der Umbau nicht, dass Microsoft Gaming aufgibt. Vielmehr versucht der Konzern, die Sparte effizienter zu machen und stärker mit der übergeordneten KI-Strategie zu verbinden. Künstliche Intelligenz könnte künftig bei der Entwicklung von Spielen, der Automatisierung von Produktionsprozessen und personalisierten Spielerlebnissen eine größere Rolle spielen. Für Anleger zeigt der Umbau vor allem eine Prioritätenverschiebung: Microsoft reduziert weniger profitable oder schwer skalierbare Bereiche und konzentriert Kapital auf Geschäftsfelder mit höheren Wachstumsperspektiven. Gaming bleibt ein strategisches Standbein – der große Wachstumstreiber des Konzerns ist inzwischen jedoch die KI-Infrastruktur.

Die Aktie von Microsoft ist am Dienstag (12:15 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,14 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 438,15 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 439,3EUR auf Tradegate (22. September 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.

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