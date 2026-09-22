Total Metals ernennt Bergbau-Führungsexperten Dr. Andrew J. Ramcharan (PhD, P.Eng) zum President & Chief Executive Officer sowie zum Board Director

22. September 2026, Toronto, ON / IRW-Press / Total Metals Corp. („Total Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Dr. Andrew J. Ramcharan mit Wirkung zum 22. September 2026 zum President & Chief Executive Officer sowie zum Board Director des Unternehmens ernannt wurde.

„Ich habe mich über ein Jahr lang intensiv darum bemüht, Andrew davon zu überzeugen, dass er sich unserem Führungsteam anschließen soll, noch vor der Notierung des Unternehmens an der TSX Venture Exchange“, so der scheidende President & CEO Tyler Thorburn. „Es erfüllt mich daher mit großer Freude, dass er sich nun an diesem entscheidenden Wendepunkt zu diesem Schritt entschlossen hat. Andrew ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit mit 25 Jahren Erfolgsbilanz in der Projektumsetzung und Wertschöpfung im kanadischen Bergbausektor.“

Dr. Andrew J. Ramcharan | PhD, P.Eng, FAUSIMM

Dr. Ramcharan hat 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbau und Exploration, Unternehmensentwicklung, Projektevaluierung und Investmentbanking. Er begann seine Karriere als Mine Planner Engineer bei Dynatec Corporation und wirkte an der Inbetriebnahme der Minen McCreedy und Levack im Norden der Provinz Ontario mit. Anschließend war er als Manager, Corporate Development bei IAMGOLD tätig, wo er Eigenkapitalfinanzierungen im Wert von über 600 Mio. $ und Projektakquisitionen im Gesamtwert von über 800 Mio. $ unterstützte. Im Jahr 2013 übernahm Dr. Ramcharan die Leitung eines Programms zur Auffindung einer bedeutenden, NI-43-101-konformen Goldressource von mehr als einer Million Unzen in Panama.

Sein Erfahrungsschatz umfasst die Bereiche Investmentbanking und Unternehmensfinanzierung, den er in leitenden Funktionen bei den Firmen Sprott Resource Lending Corp. und Resource Capital Funds ausbaute. Während seiner Tätigkeit leitete er mehr als 300 Projektevaluierungen und beaufsichtigte zahlreiche Fremd- und Eigenfinanzierungsinitiativen. In seinen Führungsrollen im Goldsektor in jüngerer Zeit war er die treibende Kraft hinter den strategischen Wachstumsinitiativen, die innerhalb von 12 Monaten zu einer Verachtfachung des Aktienkurses zweier Junior-Explorationsunternehmen führten.