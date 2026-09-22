Die 140. Canton Fair wird am 15. Oktober mit über 220.000 vorab registrierten Einkäufern aus dem Ausland eröffnet

GUANGZHOU, China, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Die 140. China Import and Export Fair (Kantonmesse) findet vom 15. Oktober bis zum 4. November 2026 im in Guangzhou statt. Über 220.000 Käufer aus dem Ausland aus 197 Ländern und Regionen haben sich bereits vorab registriert, wobei fast 80 % davon gewerbliche Käufer sind. Anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens steht die bevorstehende Canton Fair ganz im Zeichen von Innovation, Intelligenz, stärkerer Spezialisierung und höherer Qualität:

An der 140. Canton Fair werden über 32.000 ausstellende Unternehmen teilnehmen. Mehr als 11.000 davon gelten als „spezialisierte, hochspezialisierte, differenzierte und innovative" (SRDI) Unternehmen oder Branchenführer.

Die Kantonmesse verdeutlicht eindrucksvoll den anhaltenden Wandel und die Modernisierung der chinesischen Fertigungsindustrie: 64 % der Aussteller setzen mittlerweile Technologien des industriellen Internets und der künstlichen Intelligenz in ihren Betriebsabläufen ein. Neue und umweltfreundliche Produkte werden 23,2 % bzw. 26 % aller Exponate ausmachen und damit jeweils einen historischen Höchststand erreichen.

KI und digitale Intelligenz unterstützen den Beschaffungsprozess

Die 140. Canton Fair hat ihre digitalen und intelligenten Funktionen weiter ausgebaut. Es integriert Technologien wie künstliche Intelligenz und Big Data tiefgreifend in alle Aspekte der Veranstaltungsabwicklung. Zum ersten Mal werden auf der Messe während des gesamten Veranstaltungsprozesses 22 intelligente Anwendungsszenarien und 16 KI-spezifische Funktionen zum Einsatz kommen. Es ist das erste Unternehmen in der chinesischen Messebranche, das eine Navigation auf Standebene und die Anzeige von AR-Informationen realisiert hat. Zu diesen Neuerungen gehört die erstmals alle Hallen umfassende Navigation auf Standebene, die für mehr als 75.000 Stände auf den Meter genaue Navigationsdienste bietet.

Optimierung der Handelsdienstleistungen entlang der gesamten Lieferkette

Zum ersten Mal deckt die Messe alle 10 Kategorien von Dienstleistungen für Produzenten vollständig ab. Das Spektrum reicht von Logistik und Lagerhaltung über Design und Forschung und Entwicklung bis hin zu integrierten Dienstleistungen im Ausland sowie grenzüberschreitenden Investitionen und Finanzierungen. Das Unternehmen bietet Handelsdienstleistungen aus einer Hand für Produkte, Marken und Unternehmen, die den internationalen Markt erschließen möchten. In dieser Saison werden über 700 Veranstaltungen zur Präsentation neuer Kollektionen stattfinden, was einem Anstieg der Anzahl der Debüts um 15 % entspricht. Die „New Collection Gallery" wird zum ersten Mal eingerichtet, um die Kontaktaufnahme zwischen Lieferanten und Einkäufern zu erleichtern. Um die Kommunikation und die Kontaktaufnahme zu fördern, werden sieben hochkarätige Foren zu vier Hauptthemen veranstaltet: Märkte erschließen, Risiken mindern, Trends untersuchen und Innovationen fördern.

Zhu Yong, Generaldirektor des China Foreign Trade Centre, erklärte: „Wir werden weiterhin intelligente Messehallen und eine intelligente Kanton-Messe aufbauen und Ausstellern und Einkäufern ein Service-Ökosystem bieten, das den gesamten Prozess, die gesamte Lieferkette und alle Szenarien abdeckt, um das Erlebnis umfassend zu verbessern."

Zur Vorregistrierung klicken Sie bitte hier: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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