JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Expertengespräch mit der Pariser Augenärztin Aurore Muselier-Mathieu mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois zog danach am Dienstag unter anderem das Fazit, dass Innovation weiterhin das Wachstum und die Premiumisierung im Bereich Augenheilkunde vorantreibe./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 143EUR auf Tradegate (22. September 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Julien Dormois
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Julien Dormois
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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