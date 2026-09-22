JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Expertengespräch mit der Pariser Augenärztin Aurore Muselier-Mathieu mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois zog danach am Dienstag unter anderem das Fazit, dass Innovation weiterhin das Wachstum und die Premiumisierung im Bereich Augenheilkunde vorantreibe./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 02:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 143EUR auf Tradegate (22. September 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julien Dormois

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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