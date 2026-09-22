RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania beleuchtet in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse die Aussichten für die Luxusbranche im kommenden Jahr. Dabei wurde er etwas vorsichtiger wegen der Konjunktur- und Nachfragebedingungen. Ferrari und Richemont sind seine bevorzugten Werte im Luxusbereich, neben Adidas im Sportartikelsegment und dem Brillenkonzern EssilorLuxottica./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 142,9EUR auf Tradegate (22. September 2026, 10:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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