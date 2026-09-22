RBC stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania ist inzwischen etwas vorsichtiger für die Luxusbranche im kommenden Jahr, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse schrieb. Adidas bleibt derweil im Sportartikelsegment seine erste Wahl wegen starker Umsatz- und Margendynamik sowie einer attraktiven Bewertung. Die Konkurrenten Nike und Puma seien beide damit beschäftigt, ihre eigene Wende herbeizuführen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 146,4EUR auf Tradegate (22. September 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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