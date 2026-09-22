Deutscher KI-Markt wächst 2026 um fast die Hälfte
- KI-Ausgaben in Deutschland steigen 2026 um 48 Prozent
- Generative KI verdoppelt sich auf 11,5 Milliarden
- KI-Software führt mit 16 Milliarden Euro Ausgaben
BERLIN (dpa-AFX) - Die Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) ziehen in Deutschland rasant an. Nach Berechnungen des Digitalverbands Bitkom steigen die Gesamtausgaben für KI-Software, Dienstleistungen und Hardware im laufenden Jahr um 48 Prozent auf 28,7 Milliarden Euro. Im Vorjahr 2025 hatte das Marktvolumen noch bei 19,4 Milliarden Euro gelegen.
Haupttreiber des Booms ist die sogenannte generative KI, zu der Anwendungen wie ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot oder Google Gemini zählen: Die Ausgaben in diesem Teilbereich verdoppeln sich 2026 voraussichtlich von 5,7 Milliarden auf 11,5 Milliarden Euro und machen damit mittlerweile rund 40 Prozent des gesamten Marktes aus.
Grundlage der Erhebung sind Daten des IT-Marktforschungsunternehmens IDC. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst sagte, bei KI sei der Übergang von der bloßen Experimentierphase hin zu einem breiten produktiven Einsatz zu beobachten. Entsprechende Anwendungen würden mittlerweile branchenübergreifend und in Betrieben jeder Größe genutzt, um Prozesse zu beschleunigen und Produkte zu verbessern.
Software treibt das Wachstum
Der Löwenanteil der Ausgaben stellt laut Verband die KI-Software dar. Für sie werden in diesem Jahr voraussichtlich 16,0 Milliarden Euro aufgewendet, was einem Zuwachs von 65 Prozent entspricht. Für damit verbundene Dienstleistungen veranschlagt die Branche 6,8 Milliarden Euro (plus 30 Prozent), während auf Hardware-Investitionen 5,8 Milliarden Euro entfallen (plus 32 Prozent).
Ein Ende des Aufwärtstrends ist nach Einschätzung der Analysten nicht in Sicht: Für das Jahr 2027 prognostiziert das Marktforschungsinstitut IDC für Deutschland ein weiteres Marktwachstum um 40 Prozent auf dann 40,3 Milliarden Euro./chd/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 440,7 auf Tradegate (22. September 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 590,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 525,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +19,39 %/+45,54 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
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Das Wachstum von Azure, ein umfangreicher Auftragsbestand und aggressive Investitionen in die KI-Infrastruktur stehen weiterhin im Mittelpunkt der Argumente für eine Investition in Microsoft.
Anleger wägen derzeit ab, ob der jüngste Kursrückgang eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer tiefergehenden Neubewertung der Aktie ist, meint MARKETBEAT:
https://www.marketbeat.com/articles/microsofts-sell-off-may-be-a-gift-not-a-warning/
Echt? Mich hat es gar nicht genervt. Ich bin wie du seit 2 Jahrzehnten dabei und die ersten 14 Jahre davon ging gar nichts. Den letzten Einbruch habe ich genutzt eine Trading Position in meinem 2. Depot aufzubauen. Diese Posi habe ich jetzt mit schönem Gewinn wieder verkauft. Meine riesige 1. Position bleibt aber nach wie vor langfristig liegen, schon allein wegen der Steuerfreien Gewinne....