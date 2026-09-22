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    Valour, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, startet mit Valour Funds SPC einen neuen Geschäftsbereich und stellt seinen ersten Hedgefonds vor

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    den „Smart Crypto Fund SP", der auf der proprietären KI-Strategie von Neuronomics basiert

    Valour, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, startet mit Valour Funds SPC einen neuen Geschäftsbereich und stellt seinen ersten Hedgefonds vor - den „Smart Crypto Fund SP, der auf der proprietären KI-Strategie von Neuronomics basiert
    Foto: adobe.stock.com
    • Valour bringt den Valour Funds SPC auf den Markt, einen neuen Geschäftsbereich, mit dem das Unternehmen sein Angebot über börsengehandelte Produkte hinaus auf aktiv verwaltete Anlagestrategien für digitale Vermögenswerte ausweitet.
       
    • Der Smart Crypto Fund SP ist der erste Hedgefonds des Unternehmens und bietet professionellen und qualifizierten Anlegern eine aktiv verwaltete Strategie, die auf der proprietären KI-Strategie von Neuronomics basiert.
       
    • Der Fonds baut auf Valours Angebot von über 100 ETPs für digitale Vermögenswerte auf – mehr als jeder andere Verwalter digitaler Vermögenswerte weltweit – und kombiniert die institutionelle Infrastruktur von Valour mit der systematischen Anlageexpertise von Neuronomics.

    TORONTO, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen " oder „DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), Valour Funds SPC („Valour Funds") ins Leben gerufen hat – einen neuen Geschäftsbereich, der sich auf aktiv verwaltete Anlagestrategien für digitale Vermögenswerte konzentriert.

    DeFi Technologies Inc. Logo

    Über Valour Funds, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Valour Inc., führt der neue Geschäftsbereich den „Smart Crypto Fund SP" ein, seinen ersten Hedgefonds, und bietet damit professionellen und qualifizierten Anlegern Zugang zu einer aktiv verwalteten Anlagestrategie auf Basis künstlicher Intelligenz.

    Der Hedgefonds erweitert die Anlageplattform von Valour über börsengehandelte Produkte hinaus auf aktiv verwaltete Anlagelösungen. Er kombiniert die institutionelle Fondsplattform und die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte von Valour mit einer Strategie, die von der Neuronomics AG entwickelt und verwaltet wird – einem Schweizer Portfoliomanager, der sich auf künstliche Intelligenz und systematisches Investieren spezialisiert hat.

    Der Smart Crypto Fund SP wurde als erstes Hedgefonds-Portfolio von Valour Funds SPC gegründet, einer auf den Kaimaninseln ansässigen Gesellschaft, die bei der Cayman Islands Monetary Authority („CIMA") registriert ist. Die Strategie nutzt proprietäre KI-Modelle, um die Allokationen innerhalb einer regelmäßig überprüften Auswahl liquider digitaler Vermögenswerte anzupassen, anstatt ein festes Engagement in einer einzelnen Kryptowährung oder einem statischen Korb beizubehalten.

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