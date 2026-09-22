Internationale Messe Wind Energy in Hamburg gestartet
- Wind Energy startet in Hamburg international
- Messe erwartet 43.000 Besucher aus rund 100 Ländern
- Deutsche Windbranche beschäftigt 125.000 Menschen
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Messe Wind Energy, die zu den wichtigsten Windindustriemessen der Welt gehört, hat am Morgen in Hamburg begonnen. Der zuständige Geschäftsbereichsleiter von Hamburg Messe und Congress, Claus Ulrich Selbach, sagte während der Eröffnung, mehr als die Hälfte der Besucher und rund 60 Prozent der Aussteller kämen aus dem Ausland.
Hamburg Messe und Congress erwartet zu der Fachmesse bis Freitag mehr als 43.000 Besucher aus rund 100 Ländern sowie 1.600 ausstellende Unternehmen. Selbach zufolge gibt es ein erhöhtes Interesse an der zweijährlichen Veranstaltung aus der Türkei und aus Indien. Die meisten Besucher kommen ihm zufolge aus Deutschland, China und Dänemark.
Die Windindustrie ist ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland. Im Jahr 2023 waren nach Verbandsangaben nahezu 125.000 Menschen in dem Bereich tätig. Große Hersteller in Deutschland sind die Siemens -Energy-Tochter Gamesa, Nordex und Enercon./lkm/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 41,08 auf Tradegate (22. September 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +45,95 %/+70,28 % bedeutet.
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Halbjahresergebnis und Prognoseerhöhung:
RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
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