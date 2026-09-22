ROUNDUP 2
Iran-Krieg und Last-Minute-Trend zehren an Tui-Gewinn
- Tui verbucht im Sommer fünf Prozent weniger Umsatz
- Gewinnprognose sinkt auf 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro
- Aktie verliert fast 29 Prozent seit Jahresbeginn
(neu: Aktienkurs, Analysten)
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui hat den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren bekommen. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Hannover mitteilte. Für das zu Ende gehende Geschäftsjahr bis Ende September rechnet Vorstandschef Sebastian Ebel nun mit einem Rückgang des bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes Ebit) währungsbereinigt von zuletzt gut 1,4 Milliarden auf nun 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Dies entspricht dem mittleren Bereich der bisherigen Zielspanne.
An der Börse kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die Aktie verlor zuletzt um rund 1,7 Prozent auf 6,42 Euro. Seit dem Jahreswechsel summiert sich damit der Kursverlust auf fast 29 Prozent. James Wheatcroft von dem Analysehaus Jefferies monierte, dass der Reisekonzern nicht auf die Auswirkungen der steigenden Kerosinpreise eingegangen sei.
Derweil ist ein Ende der Krise bisher nicht in Sicht: Erste Trends für die Wintersaison deuten dem Konzern zufolge darauf hin, dass Kunden angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit ihre Reisen nach wie vor später buchen als in der Vergangenheit üblich. Daher lässt sich der Vorstand weiter Spielraum, um das Angebot kurzfristig an die Nachfrage anzupassen.
Obwohl das Geschäftsjahr 2025/26 fast zu Ende ist, nannte Ebel weiterhin keine Umsatzprognose. Das ursprüngliche Ziel hatte er wegen des Iran-Kriegs im April gestrichen und sein Gewinnziel gesenkt. Damals steckten zwei Schiffe der Kreuzfahrtlinie Tui Cruises wegen des Kriegsausbruchs im Persischen Golf fest, und viele Menschen verschoben ihre Urlaubsbuchungen auf später. Die Tui-Führung strich das Reiseangebot daher in der Folge um fünf Prozent zusammen.
Richard Clarke von dem US-Analysehaus Bernstein Research verwies auf die Buchungen für das Sommergeschäft. Der Rückgang sei etwas geringer ausgefallen als im August signalisiert. Die Nachfrage für die Wintersaison sei langsam angelaufen.
Im August hatte der gebuchte Pauschalreise-Umsatz noch sechs Prozent niedriger gelegen als ein Jahr zuvor. In den vergangenen Wochen dämmte sich das Minus folglich noch um einen Prozentpunkt ein. Für den bevorstehenden Winter liegt das Minus derzeit bei sieben Prozent, wie der Konzern berichtete. Allerdings habe sich die Buchungsdynamik in den vergangenen vier Wochen verbessert.
Lichtblicke gab es trotz allem bei den konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffen. Zwar ging die Auslastung der Häuser wie Riu und Tui Blue im Quartal von Juli bis September etwas zurück, doch Tui konnte höhere Preise durchsetzen. Und die Schiffe von Tui Cruises, Marella und Hapag-Lloyd waren bei höheren Preisen genauso stark ausgelastet wie ein Jahr zuvor.
Die endgültigen Geschäftszahlen will Tui wie geplant am 9. Dezember veröffentlichen./stw/zb/stk/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 6,50 auf Tradegate (22. September 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +53,47 %/+38,12 % bedeutet.
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Hallo Eigentor,
Die Zetsche News, dass er als TUI AR zurücktritt, wurde vom Markt aber nicht so aufgenommen wie von einigen hier interpretiert, oder? Klar, schwacher Gesamtmarkt am Freitag – dennoch sieht es nicht so aus, als hätte der Markt Hr. Zetsche als ein Problem gesehen, das es jetzt nicht mehr gibt.
Und natürlich überlegt man sich bei jedem Cent Kursrückgang, ob man sich ein TUI Investment wieder anschauen sollte. Aber mich hält weiterhin insbesondere das hier ab: „Weekly Average Price versus prior year’s average: +111.2%“ (erste Tabelle, dritte Zeile, Chart weiter unten):
Vllt bin ich zu ängstlich bei diesem Thema und ich verstehe nicht genau, was mir TUI mit der folgenden Aussage auf S. 325 des Jahresberichts sagen will:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/20538/board/20260920135828-tui.png
Mbpoll,
- der Gewinn wird nicht bei 1,1-1,4 Mrd., sondern bei 0,5 Mrd erwartet, was einer Nettomarge von nur 2,x% entspricht; das adj. EBIT ist etwas anderes
- im Dezember bei Kursen um die 9 Euro schriebst Du, dass Du keine bessere Anlage als TUI siehst; jetzt schreibst Du, dass Du Verständnis für Verkäufe bei 9 Euro hättest – sogar bis 7 Euro runter? Liest sich komisch
- es gibt keine Panikverkäufe, oder? Wo siehst Du die?
- eine KE ist in der Tat nicht notwendig und wird auch nicht kommen
- wer an der Börse von „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeiten“ schreibt, der hat einiges/vieles nicht mitbekommen oder gelernt
- jedes Mal, wenn der Kurs wieder schwach ist, kommen Posts von der großen Anzahl Eurer Aktien, dass Ihr >100k Bargeld zuhause rumliegen habt, dass Ihr kein Stück verkauft und dass Ihr nachkaufen werdet. Braucht es diese Durchhalteparolen in einem anonymen Forum wirklich? Zudem hast Du so viele Hinweise zu Deiner Person gegeben, dass ich die Bargeld-Komponente nicht in einem Forum erwähnen würde
- Der starke Anstieg der Energiepreise liegt auch nicht an den Nicht-AfD Parteien wie von Dir geschrieben, sondern am Iran-Krieg (den Du für richtig hältst) und am Ukraine-Krieg der Person, die Deine Partei so hofiert. Das ist mal wieder eine sehr selektive Wahrnehmung Deinerseits. Den starken Anstieg der Energiepreise sieht man ja auch in den USA. Am Rande: Robert H. hat gegen die Klagen des BUND die LNG Terminals bauen lassen, die Speicherauffüllung mehr forciert und in Doha um Gas gebettelt. Passt aber sicherlich nicht in Weltbild :-)
Merkwürdig,ich habe volles Verständniss, wenn jemand die TUI bei 7,8 oder 9 Euro verkauft und seine Gewinne einsackt.