Der Westen ringt mit dramatischem Versorgungsdefizit

Preissprünge um das Neun- bis Zehnfache und eine weiterhin erdrückende Monopolstellung Pekings: Drei Jahre nach Verhängung der chinesischen Exportkontrollen für Gallium und Germanium steckt die westliche Industrie in einem anhaltenden Versorgungsdilemma.

Die beiden strategischen Technologiemetalle bilden das unsichtbare Rückgrat moderner Halbleiterfertigung, Glasfaserinfrastruktur, Infrarotoptik und militärischer Sensorik. Dennoch kontrolliert China weiterhin rund 99 Prozent des weltweiten primären Galliumangebots und knapp 69 Prozent der raffinierten Germaniumproduktion. Da der KI-Boom und rüstungstechnische Modernisierungen den Bedarf gleichzeitig auf neue Rekordstände treiben, wächst der Druck auf industrielle Abnehmer und westliche Rohstoffversorger gleichermaßen.

Enge Grenzen bei Substitution und Recycling

Das strukturelle Problem wurzelt in der Geologie: Weder Gallium noch Germanium kommen in abbaufähigen Monolagerstätten vor, sondern fallen ausschließlich als gering konzentrierte Nebenprodukte bei der Aluminiumoxid- und Zinkgewinnung an. Ein schneller technologischer Ersatz erweist sich in der Praxis als kostspielig und zeitintensiv. Zwar weichen Hersteller von Wärmebild- und Verteidigungsoptiken in Teilbereichen auf Indiumphosphid, Zinkselenid oder Silizium aus, doch erfordern solche Umstellungen langwierige Neukonstruktionen, die oft Jahre in Anspruch nehmen.

Um akute Lieferunterbrechungen abzufedern, greifen Abnehmer zunehmend zu einer aggressiven Vorratslagerung und kaufen Partien noch vor der finalen Freigabe neuer Produktdesigns. Parallel intensivieren spezialisierte Verarbeiter wie Umicore oder das US-Unternehmen Lattice Materials das Recycling aus Produktionsabfällen und historischen Tailings. Diese zirkulären Ansätze verschaffen kurzfristige Entlastung, können die fundamentale physische Unterversorgung des Marktes jedoch bei Weitem nicht ausgleichen.

Westliche Projektpipeline schließt die Lücke nur langsam

Zwar reagieren Regierungen in Washington, Ottawa und Canberra mit milliardenschweren Förderprogrammen, doch der Aufbau einer autarken Raffineriekette verläuft schleppend. Einzelne Meilensteine – wie die Pilotierung einer 50-Tonnen-Gallium-Jahresproduktion des griechischen Konzern METLEN, der geplante Produktionsstart von Titan Mining in New York oder die Kapazitätserweiterung von Teck Resources am Raffineriestandort Trail – zeigen allerdings erste Wirkung.

Die quantitative Dimension des globalen Defizits bleibt dennoch dramatisch: Daten von S&P Global zufolge steht außerhalb Chinas bis Ende 2026 einer Gallium-Versorgungslücke von rund 678 Tonnen eine westliche Neuproduktion von lediglich 20 Tonnen gegenüber; bei Germanium klafft ein Fehlbetrag von 177 Tonnen. Selbst wenn alle derzeit avisierten Projekte in Nordamerika, Südkorea und Australien bis 2030 termingerecht den Betrieb aufnehmen, bliebe der Westen rechnerisch noch immer bei 65 Prozent seines Gallium- und über 50 Prozent seines Germaniumbedarfs von chinesischen Lieferungen abhängig.

Für Projektentwickler und Verarbeiter bedeutet dieses Marktungleichgewicht ein anhaltend festes Preisumfeld – flankiert von der wachsenden Notwendigkeit westlicher Preisuntergrenzen, um neue Anlagen dauerhaft gegen Marktdumping abzusichern. Bei Goldinvest.de berichten wir schon länger über die kanadische Cerro de Pasco Resources (TSXV CDPR / WKN A2N7XK), die das riesige Abraumprojekt Quiulacocha in Peru entwickelt. Dieses enthält polymetallische Tailings und Halden mit Silber, Zink, Blei, Kupfer und Gold – sowie Gallium und Indium. Dabei konnte Cerro de Pasco teilweise extrem hohe Gallium-Gehalte von 35 bis 141 g/t nachweisen. Das Unternehmen hat noch eine Menge Arbeit vor sich, doch sind wir der Ansicht, dass an dem Thema interessierte Anleger es sich zumindest schon einmal auf die Watchlist setzen sollten.









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