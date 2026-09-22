Focus Graphite beauftragt BBA mit Umwelt-Feldprogramm zur Unterstützung der Zufahrtsstraße von Lac Knife

BBA-Mandat unterstützt die Genehmigung der Zufahrtsstraße und proaktive Aktualisierungen der Umweltdaten, während die Prüfung der ESIA von Lac Knife voranschreitet

Ottawa, Ontario / (22. September 2026) / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) („Focus“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass es Groupe Synergis, ein Mitglied von BBA Consultants („BBA“), mit der Durchführung eines ergänzenden Umwelt-Feldprogramms (das „Programm“) beim zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Lac Knife („Lac Knife“ oder das „Projekt“) im Nordosten Québecs beauftragt hat.

Das Programm wird hauptsächlich zur Unterstützung der laufenden Planung, technischen Arbeiten und Genehmigungsaktivitäten von Focus für die Zufahrtsstraße durchgeführt und baut auf dem staatlich unterstützten Infrastrukturprogramm des Unternehmens auf, das am 3. Juni 2026 angekündigt wurde. Wie bereits bekannt gegeben, sicherte sich Focus über den First and Last Mile Fund („FLMF“) von Natural Resources Canada („NRCan“) eine nicht verwässernde Finanzierung von bis zu C$1.378.700, um technische Arbeiten, Umweltarbeiten, Genehmigungsverfahren, die Einbindung der Gemeinden und Machbarkeitsaktivitäten im Zusammenhang mit der geplanten Zufahrtsstraße von Lac Knife und dem Anschluss an das Stromnetz von Hydro-Québec zu unterstützen.

Im Rahmen des Programms wird BBA biologische Bestandsaufnahmen entlang des geplanten Straßenkorridors und in den umliegenden Projektgebieten durchführen. Da sich das Programmgebiet mit Teilen des umfassenderen Lac-Knife-Projektgebiets überschneidet, bieten die Arbeiten außerdem die Möglichkeit, ausgewählte Umweltbestandsaufnahmen zu aktualisieren, die ursprünglich zwischen 2013 und 2020 durchgeführt wurden und die umfassendere Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung („ESIA“) des Unternehmens unterstützen könnten.

Umwelt-Feldprogramm 2026

Der Arbeitsumfang von BBA umfasst aktualisierte Feldbestandsaufnahmen zu:

Kleinsäugern, einschließlich der Dokumentation der Artenvielfalt, der relativen Häufigkeit und des möglichen Vorkommens gefährdeter Arten;

Fledermäusen unter Verwendung stationärer akustischer Überwachungsstationen sowie der Bewertung potenzieller Tagesquartiere und Wochenstuben;

bedrohten oder gefährdeten Pflanzenarten und invasiven gebietsfremden Arten;

Feuchtgebieten und Gewässern, einschließlich aquatischer Lebensräume, Uferbereiche, Litoralzonen und zugehöriger terrestrischer Lebensräume; und

der Erstellung eines technischen Berichts, in dem die Ergebnisse der aktualisierten Bestandsaufnahmen zusammengeführt werden.

Das rund 550 Hektar große Untersuchungsgebiet umfasst das Projektgebiet und beinhaltet einen 50-Meter-Puffer auf beiden Seiten der geplanten Straßentrasse sowie einen 150-Meter-Puffer rund um das geplante Bergbaugebiet.

Die Feldarbeiten sollen voraussichtlich bis Anfang November abgeschlossen werden, wobei ein vorläufiger technischer Bericht noch vor dem Winter 2026 erwartet wird. Das Programm wird voraussichtlich das letzte derzeit erforderliche Feldprogramm darstellen, um die aktualisierte Umweltverträglichkeitsstudie (die „Impact Study“) vor ihrer geplanten Einreichung beim Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs („MELCCFP“) von Québec im Spätherbst fertigzustellen.

BBA hat darauf hingewiesen, dass die Regulierungsbehörden nach ihrer Prüfung des Datensatzes von 2026 möglicherweise zusätzliche saisonale Fledermausuntersuchungen anfordern könnten. Falls erforderlich, würden diese ergänzenden Arbeiten die Einreichung der Impact Study nicht verhindern, und Focus beabsichtigt, daraus resultierende Informationsanfragen im Rahmen des normalen regulatorischen Prüfungsverfahrens zeitnah zu beantworten.

Die ESIA des Unternehmens durchläuft weiterhin das geltende regulatorische Prüfungsverfahren, wobei Zeitpunkt und Umfang dieser Prüfung von den zuständigen Behörden und den von ihnen benannten Prüfern bestimmt werden. Die Einbindung indigener Gemeinschaften und lokaler Gemeinden, die historisch als separater Bestandteil des Bewertungsverfahrens vorangetrieben wurde, wird nun direkt in den ESIA-Prozess integriert, um einen besser koordinierten Ansatz für die Projektprüfung und die Einbindung der Stakeholder zu unterstützen.

Focus treibt daher die Einbindung indigener Gemeinschaften und lokaler Gemeinden parallel zu seinen technischen und umweltbezogenen Arbeiten voran. Soweit angemessen und vorbehaltlich regulatorischer Anforderungen können die im Rahmen des Programms gewonnenen Informationen auch in die ESIA einfließen und gleichzeitig direkt die Umweltplanung und die Genehmigungsverfahren für die geplante Zufahrtsstraße und die damit verbundene Projektinfrastruktur unterstützen.

„Während die ESIA weiterhin regulatorisch geprüft wird, treiben wir die Arbeiten voran, die in unserem Einflussbereich liegen“, sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite. „Das Programm für die Zufahrtsstraße gibt uns die Möglichkeit, wichtige Projektinfrastruktur voranzutreiben und gleichzeitig Umweltinformationen zu aktualisieren, die auch die umfassendere ESIA unterstützen können. Zusammen mit unserer fortlaufenden Einbindung indigener Gemeinschaften und lokaler Gemeinden ermöglicht uns dies, Lac Knife weiter voranzubringen, während das regulatorische Prüfungsverfahren läuft.“

Das Unternehmen hatte zuvor einen bevorzugten Zugangskorridor mit einer Länge von rund 10,2 Kilometern ausgewählt, der bestehende Straßeninfrastruktur mit neu zu errichtenden Straßenabschnitten kombiniert, um den Standort Lac Knife mit dem neu trassierten Highway 389 zu verbinden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung offengelegten technischen Inhalte wurden von Rejean Girard, P.Geo (Qc), President von IOS Geosciences Inc., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Focus Graphite Inc.

Focus Graphite baut eine integrierte Graphitplattform auf, um die Industrien zu beliefern, die die Zukunft gestalten. Durch die Entwicklung von Graphitressourcen von Weltklasse, fortschrittlichen Verarbeitungstechnologien und höherwertigen fortschrittlichen Materialien positioniert sich das Unternehmen, um die Batterie-, Verteidigungs-, fortschrittliche Fertigungs- und andere strategische Industrien in Nordamerika und verbündeten Märkten zu unterstützen.

Die Plattform basiert auf den beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten in Québec. Lac Knife ist eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas in der Machbarkeitsphase, während Lac Tetepisca zu den größten identifizierten Graphitressourcen weltweit zählt. Zusammen mit strategischen Technologiepartnerschaften und staatlich unterstützten Innovationsinitiativen bilden diese Projekte die Grundlage für eine sichere, skalierbare und zunehmend integrierte Graphitlieferkette.

Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter:

http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

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X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

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Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen und basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Diese Pressemitteilung enthält insbesondere unter anderem zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Umfangs, des Zeitplans und der Ergebnisse des Umwelt-Feldprogramms 2026; des Zeitpunkts und der Fertigstellung des vorläufigen technischen Berichts; der potenziellen Aufnahme aktualisierter Umweltinformationen in die ESIA-Einreichung; der Weiterentwicklung und des Ergebnisses der Aktivitäten zur Einbindung indigener Gemeinschaften und lokaler Gemeinden, die im Rahmen des ESIA-Prozesses durchgeführt werden; der Möglichkeit, dass Regulierungsbehörden zusätzliche saisonale Untersuchungen oder andere ergänzende Informationen anfordern; der Fähigkeit des Unternehmens, zeitnah auf regulatorisches Feedback zu reagieren; der weiteren Planung der Zufahrtsstraße sowie der technischen, umweltbezogenen, genehmigungsbezogenen, die Einbindung der Gemeinden betreffenden und Machbarkeitsaktivitäten im Rahmen des First and Last Mile Fund von Natural Resources Canada; der fortgesetzten Verfügbarkeit staatlicher Fördermittel und der Fähigkeit des Unternehmens, die geltenden Förderbedingungen und Projektanforderungen zu erfüllen; der Weiterentwicklung des bevorzugten Zugangskorridors und der damit verbundenen Projektinfrastruktur bis zu einem genehmigungs- und baureifen Stadium; des Fortschritts, des Zeitplans und des Ergebnisses der ESIA und des regulatorischen Prüfungsverfahrens für Lac Knife; sowie der weiteren Weiterentwicklung und zukünftigen Entwicklung des Graphitprojekts Lac Knife.

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Die Focus Graphite Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 0,253EUR auf Tradegate (22. September 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.