DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Kapitalmarkttag von 265 auf 245 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern habe Investoren einen hilfreichen und umfassenden Überblick über die Geschäftsperspektiven und die Strategie verschafft, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die zuvor gehegten, optimistischen Erwartungen seien aber an mehreren Fronten enttäuscht worden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 34,73EUR auf Tradegate (22. September 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 265

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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