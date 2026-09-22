DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 74 auf 76 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gael de-Bray wertete in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse aktuelle Erkenntnisse aus den Vertriebskanälen des Schweizer Industriekonzerns aus. Sie deuteten auf eine anhaltend starke Nachfrage im Rechenzentrumsbereich hin. Er erwartet, dass das Management seine Prognose für das organische Wachstum im Jahr 2026 auf einen Bereich im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich anhebt. ABB setze mit der Infinitus-Serie im Bereich der Gleichstrom-Leistungstechnologien für Rechenzentren weiter auf Innovationen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 88,56EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 74

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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