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    AKTIE IM FOKUS

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    Tui hinken nach Buchungsupdate dem MDax hinterher

    Für Sie zusammengefasst
    • Tui-Aktien erholen sich nach frühem Kursrutsch
    • Iran-Krieg und Last-Minute-Trend belasten Gewinne
    • Pauschalreise-Umsatz sinkt um fünf Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Tui hinken nach Buchungsupdate dem MDax hinterher
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Buchungsupdate und eine eingegrenzte Gewinnprognose hat die Aktien von Tui am Dienstag nur kurz deutlich belastet. Die Papiere des Reisekonzerns waren im frühen Handel noch um bis zu 2,1 Prozent gefallen und hatten damit den am Freitag erreichten, tiefsten Stand seit Mitte Mai fast unterboten. Im weiteren Verlauf erholten sich die Anteilsscheine mit dem Gesamtmarkt.

    Zuletzt stand bei den Papieren von Tui ein geringfügiges Minus auf 6,526 Euro zu Buche. Damit hinkten sie gleichwohl dem Index der mittelgroßen Werte MDax hinterher, der im Handelsverlauf ins Plus gedreht war und bis zum späten Vormittag um 0,7 Prozent stieg. Im bisherigen Jahresverlauf zählen die Tui-Anteile mit einem Minus von knapp 28 Prozent zu den schwächsten MDax-Werten.

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    Tui bekam den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren; beides zehrt am Gewinn. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Ein Ende der Krise ist bisher nicht in Sicht.

    Anleger blieben wohl eher im Abwartemodus, resümierte Experte Richard Clarke vom US-Analysehaus Bernstein Research./la/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 31.477 auf Ariva Indikation (22. September 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +50,29 %/+35,26 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die TUI-Aktie zwischen Hoffnung und Skepsis: MWB sieht 13,50 Euro, Bernstein 8,60 Euro. Die Konkretisierung der bereinigten EBIT-Prognose auf 1,2–1,3 Mrd. Euro wird trotz robuster Nachfrage und besserer Sommerentwicklung als wenig bullish bewertet; kurzfristige Buchungen, geopolitische Risiken und fehlende Umsatzprognose belasten. Zudem werden Flusskreuzfahrt-Risiken, Leerverkaufsdaten und der Abverkauf diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

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