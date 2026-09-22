DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte widmete sich in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick dem anstehenden Bericht über das dritte Quartal und berichtete von einem Treffen mit dem Finanzchef. Das Vertrauen in die kurzfristigen Geschäftsaussichten sei gestärkt worden. Die Optimierung des Portfolios und operative Fortschritte seien die wesentlichen Hebel für zusätzliches Wachstum und höhere Margen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 3.645EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3700

Kursziel alt: 3700

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

