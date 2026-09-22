DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal mit einem weiterhin stabilen Abschneiden des Laborausrüsters. Das dritte Quartal dürfte demnach ähnlich verlaufen sein wie das erste Halbjahr - mit Werten in der Mitte der Jahreszielspannen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 252EUR auf Tradegate (22. September 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 284

Kursziel alt: 284

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar