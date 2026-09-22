🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWeizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Weizen

    Ölpreis dreht brutal

    7373 Aufrufe 7373 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran stellt Hormus-Öffnung binnen sieben Tagen in Aussicht

    Erst schießt Brent über 102 US-Dollar, dann kippt der Ölpreis plötzlich. Ein neues Signal aus Teheran zur Straße von Hormus verändert die Lage – doch Iran knüpft seine Zusage an eine klare Bedingung.

    Für Sie zusammengefasst
    Ölpreis dreht brutal - Iran stellt Hormus-Öffnung binnen sieben Tagen in Aussicht
    Foto: Razieh Poudat - ISNA/AP

    Ein neues Signal aus Teheran lässt den Ölpreis am Dienstag schlagartig drehen. Berichten zufolge will Iran die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder öffnen, sollte die US-Regierung ihre Blockade beenden. Brent-Futures, die zuvor auf mehr als 102 US-Dollar je Barrel gestiegen waren, rutschten daraufhin wieder unter die Marke von 100 US-Dollar. WTI fiel auf unter 90 US-Dollar. Die Reaktion zeigt, wie empfindlich der Ölmarkt auf jedes Zeichen einer möglichen Entspannung im Konflikt reagiert.

    Dabei verschärft Washington gleichzeitig den wirtschaftlichen Druck auf Teheran. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte an, iranische Fluggesellschaften ab Mittwoch faktisch vom internationalen Flugverkehr abschneiden zu wollen. Flughäfen, Treibstofflieferanten und andere Unternehmen, die iranische Maschinen weiterhin bedienen, riskieren nach seinen Worten den Zugang zum Dollar-System. "Wie machen wir das? Indem man ihnen, wenn sie landen, keinen Treibstoff zur Verfügung stellt. Man darf ihnen keine Landeerleichterungen gewähren, man darf ihnen keine Flugtickets verkaufen – sonst wird man aus dem Dollarsystem ausgeschlossen."

    Die Maßnahmen sollen am 23. September greifen. Bessent erklärte, sämtliche iranischen Airlines könnten dadurch weltweit praktisch stillgelegt werden. Washington setzt damit nicht nur die Fluggesellschaften selbst unter Druck, sondern auch ausländische Flughäfen und Dienstleister, die für deren Betrieb notwendig sind.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Parallel dazu laufen diplomatische Bemühungen weiter. Irans Präsident Masoud Pezeshkian hält sich zur UN-Generalversammlung in New York auf, während beide Seiten Bedingungen für neue Gespräche ausloten. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt offen für ein Treffen mit Pezeshkian gezeigt. Gleichzeitig bleiben die Risiken für den Ölmarkt hoch: Der Verkehr durch die Straße von Hormus ist gegenüber der Zeit vor dem Krieg massiv eingeschränkt, während auch die Lage im Roten Meer und rund um den Bab al-Mandab angespannt bleibt.

    Das neue Signal aus Teheran liefert dem Markt nun erstmals eine konkretere Perspektive für die wichtigste Ölroute der Region. Noch ist eine Öffnung an eine Bedingung geknüpft – ein Ende der US-Blockade. Doch bereits die Aussicht reichte aus, um Brent vom Tageshoch über 102 US-Dollar binnen kurzer Zeit wieder unter 100 US-Dollar zu drücken.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreis dreht brutal Iran stellt Hormus-Öffnung binnen sieben Tagen in Aussicht Erst schießt Brent über 102 US-Dollar, dann kippt der Ölpreis plötzlich. Ein neues Signal aus Teheran zur Straße von Hormus verändert die Lage – doch Iran knüpft seine Zusage an eine klare Bedingung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     