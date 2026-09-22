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    Besonders beachtet!

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    Prosus Registered (N) Aktie mit starker Tagesperformance - 22.09.2026

    Am 22.09.2026 ist die Prosus Registered (N) Aktie, bisher, um +5,13 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Prosus Registered (N) Aktie.

    Besonders beachtet! - Prosus Registered (N) Aktie mit starker Tagesperformance - 22.09.2026
    Foto: Prosus

    Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

    Wie hat sich die Prosus Registered (N)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Anleger bei Prosus Registered (N) können sich heute freuen: Die Aktie legt um +5,13 % zu und notiert bei 38,19. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Prosus Registered (N) Aktie. Nach einem Plus von +1,72 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 38,19, mit einem Plus von +5,13 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Prosus Registered (N) trotz des heutigen Kurssprungs mit -5,69 % im Minus.

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    Allein seit letzter Woche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +6,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,18 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -30,85 % verloren.

    Zum Vergleich: Der Eurozone 50 bewegt sich heute nur um +0,21 %. Prosus Registered (N) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Prosus Registered (N) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,87 %
    1 Monat -5,18 %
    3 Monate -5,69 %
    1 Jahr -36,42 %
    Stand: 22.09.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,37 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 22.09. - DAX schwach -0,52 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Prosus Registered (N) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Prosus Registered (N) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Prosus Registered (N) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Prosus Registered (N)

    +5,11 %
    +5,21 %
    -2,64 %
    -3,81 %
    -35,54 %
    +33,14 %
    +16,86 %
    +0,86 %
    ISIN:NL0013654783WKN:A2PRDK
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