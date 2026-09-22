Abwartendes Geschäft - Kingfisher gefragt

Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,22 Prozent auf 6.332,20 Punkte. Außerhalb der Eurozone trat der britischen FTSE 100 auf der Stelle, während der Schweizer Leitindex SMI um 0,1 Prozent auf 13.964,06 Punkte zulegte.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben nach den Vortagesgewinnen am Dienstag wieder in den Modus des Abwartens geschaltet. Der Blick galt dabei einmal mehr dem Ölpreis. "Der Ölpreis bleibt das Fieberthermometer der Märkte" betonte Analyst Timo Emden von Emden Research. Zuletzt hatten die Preise zwar nachgegeben, bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau. "Zwischen Entspannungssignalen, Inflationssorgen und dem Schatten des Trump-Xi-Gipfels bleibt die Stimmung fragil", beschrieb Emden die Marktlage.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Stärkster Sektor waren die Einzelhandelswerte. Hier ragten Aktien von Kingfisher mit deutlichen Gewinnen von über acht Prozent heraus. Sie reagierten damit auf die Halbjahreszahlen. Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne des britischen Einzelhändlers seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme die erhöhte Prognose.

Technologiewerte profitierten unterdessen von den guten Vorgaben aus den USA. Hier hatten Meta und AMD mit zweistelligen Kursgewinnen für Aufsehen gesorgt. Auffallend stark waren Prosus mit 5,5 Prozent Gewinn. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft profitierte damit von den Gewinnen der asiatischen Beteiligungen.

Keine neuen Impulse erhielten dagegen Roche durch günstige Studienergebnisse. Der Schweizer Pharmakonzern ist danach bei der Entwicklung seines Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff Enicepatide einen Schritt weiter. In klinischen Tests der Phase II mit dem wichtigen Hoffnungsträger seien alle vorrangigen Studienziele erreicht worden, hatte das Unternehmen mitgeteilt./mf/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 534,6 auf Tradegate (22. September 2026, 11:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 631,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 540,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von +1,03 %/+36,58 % bedeutet.



