KI als Einkaufshelfer: Meta-Deal treibt Shopify-Aktie nach oben

Die Shopify-Aktie schloss am Montag an der Nasdaq 7,33 Prozent höher und legte vorbörslich am Dienstag um weitere knapp 3 Prozent auf 142 US-Dollar zu (Stand 12:33 Uhr MESZ).

Meta und Shopify gehen eine weitreichende Partnerschaft ein. Künftig soll Metas persönlicher KI-Agent Muse Einkäufe bei Händlern abschließen können, die die Shopify-Plattform nutzen. Dafür soll Muse auf Shop Pay zurückgreifen. Der Bezahldienst speichert unter anderem Liefer- und Rechnungsdaten und ermöglicht einen schnellen Checkout.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Meta schickt Muse auf Einkaufstour

Shopify-Chef Tobias Lütke sieht darin eine neue Möglichkeit, das Einkaufserlebnis zu vereinfachen. Die Integration solle "den Menschen eine einfache und angenehme Möglichkeit bieten, bei Muse einzukaufen und zu bezahlen", schrieb er auf X.

Meta hatte Muse erst vor zwei Wochen vorgestellt. Der KI-Assistent soll Nutzern unter anderem bei der Buchung von Arztterminen oder bei der Verwaltung ihrer Finanzen helfen. Nun kommt der Online-Handel hinzu.

Auch Meta setzt auf die Kooperation. "Wir möchten unseren Musern Zugang zu einer großen Auswahl an Geschäften bieten, damit sie genau die richtigen Produkte finden können", erklärte Alexandr Wang, Chief AI Officer von Meta, auf X.

we are excited for muse to be partnering deeply with @Shopify to enable agentic checkout with Shop Pay on all Shopify stores!



we want to give our musers access to a wide range of stores to find the absolute perfect products ♥️ https://t.co/ckj3BMBxqg — Alexandr Wang (@alexandr_wang) September 21, 2026

Weitere Details zu der Zusammenarbeit nannten beide Unternehmen zunächst nicht. Fest steht jedoch: Meta will seinen KI-Assistenten stärker mit konkreten Aufgaben im Alltag verbinden. Dazu gehört künftig auch der Abschluss von Online-Käufen.

Analysten sehen Vorteile für Shopify

Bei der Deutschen Bank kommt die Kooperation gut an. Die Analysten sehen darin einen weiteren Beleg dafür, dass führende KI-Plattformen die Handelsinfrastruktur von Shopify integrieren. Damit könnten auch Sorgen der Anleger abnehmen, dass KI-Agenten und digitale Einkaufsberater das Geschäftsmodell von Shopify gefährden.

Stattdessen stärke die Partnerschaft zentrale Vorteile von Shopify, schreiben die Analysten. Dazu zählen die strukturierten Produktdaten des Shopify-Katalogs, die Anbindung an Händler, der vertrauenswürdige Bezahlprozess über Shop Pay und die technische Infrastruktur für den Abschluss einer Bestellung.

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Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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