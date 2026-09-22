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    Einzelhandels-Analysebericht bescheinigt der Marke Canna Cabana den Ausbau ihrer Führungsrolle im kanadischen Cannabis-Einzelhandel

    Einzelhandels-Analysebericht bescheinigt der Marke Canna Cabana den Ausbau ihrer Führungsrolle im kanadischen Cannabis-Einzelhandel
    Foto: adobe.stock.com

    CALGARY, AB, 22. September 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in allen Bereichen der Cannabisbranche realen Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass laut einem neuen Bericht von Rebel & Thorn, einer in Toronto ansässigen Medienagentur und Marketingberatungsfirma, die kanadische Marke Canna Cabana im stationären Einzelhandel bei der Markenbekanntheit und mehreren wichtigen Kennzahlen zum Einkaufsverhalten der Konsumenten unter den kanadischen Cannabis-Einzelhändlern an erster Stelle steht.

     

    Hier die wichtigsten Eckdaten aus dem Bericht zum dritten Quartal 2026:

     

    Canna Cabana steht in puncto Markenbekanntheit im Cannabis-Einzelhandel Kanadas an der Spitze

     

    Bundesweit war die Marke Canna Cabana 36 % der befragten Cannabiskonsumenten ein Begriff – das ist der höchste Wert unter allen gemessenen Einzelhändlern. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 29 % im dritten Quartal 2025 bzw. 11 % im vierten Quartal 2021, als das Unternehmen sein Diskont-Clubmodell startete. Der nächstgereihte Einzelhändler im dritten Quartal 2026 war die Firma Fire & Flower mit einem Bekanntheitsgrad von 25 %.

     

    Canna Cabana ist in allen gemessenen regionalen Märkten führend

     

    Canna Cabana erzielte in allen im Bericht berücksichtigten regionalen Märkten – British Columbia, Alberta, Manitoba/Saskatchewan, Ontario, Quebec und den Seeprovinzen – die höchste Markenbekanntheit unter den Cannabis-Einzelhändlern. Den höchsten Bekanntheitsgrad verzeichnete das Unternehmen in Alberta mit 55 %, gefolgt von Ontario mit 42 % und Manitoba/Saskatchewan mit 37 %.

     

    Fast jeder vierte Konsument kauft am häufigsten bei Canna Cabana

     

    Bundesweit gaben 23 % der befragten Konsumenten Canna Cabana als ihren bevorzugten Cannabis-Händler an – das sind mehr als doppelt so viele wie beim nächstplatzierten Händler (11 %).

     

    Der Anteil der Befragten, die Canna Cabana als ihren bevorzugten Händler nannten, stieg gegenüber 17 % im dritten Quartal 2025 um sechs Prozentpunkte. Der Bericht ergab außerdem, dass Canna Cabana seinen Vorsprung gegenüber konkurrierenden Einzelhändlern im dritten Quartal 2026 ausbauen konnte.

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