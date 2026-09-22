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Ölpreise fallen weiter - Medien: Iran signalisiert Verhandlungsbereitschaft
- Ölpreis fällt fünften Handelstag in Folge weiter
- Iran signalisiert Öffnung der Straße von Hormus
- Trumps UN-Rede könnte neue Gespräche anstoßen
(Im 1. Absatz wird der Wochentag berichtigt: Dienstag rpt Dienstag.)
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nach frühen Gewinne wieder gefallen. Der Preis der weltweiten Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee gab den fünften Handelstag in Folge nach. Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) bei 99,49 US-Dollar gehandelt und damit fast ein Prozent niedriger als am Vortag. Zeitweise wurde ein Tagestief bei 98,68 Dollar erreicht.
Der aktuelle Preisdruck wurde unter anderem mit einem Bericht des Nachrichtensender Al Jazeera erklärt. Demnach soll die Iranische Revolutionsgarde im Konflikt mit den USA Verhandlungsbereitschaft angedeutet haben, wenn dies erforderlich sein sollte.
Zudem meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die amerikanische Blockade aufgehoben werde. Dem Bericht zufolge versucht der Iran, die festgefahrene Situation in dem Konflikt zu überwinden. Der Vorschlag soll als Grundlage für Gespräche mit Vermittlerstaaten am Rande der UN-Generalversammlung dienen.
Im frühen Handel war der Preis für Rohöl der Sorte Brent mit Lieferung im November zunächst um mehr als ein Prozent gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion, nachdem zuvor die Hoffnung auf Fortschritte auf eine diplomatische Lösung für ein Ende des Iran-Kriegs die Ölpreise belastet hatten.
Im weiteren Tagesverlauf ist eine Rede von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Generalversammlung in New York geplant. Darüber hinaus könnte sich Trump am Rande der Veranstaltung mit seinem iranischen Amtskollegen Masoud Pezeshkian treffen.
Die Sorge über die Folgen einer längeren Blockade von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent in der vergangenen Woche noch zeitweise bis an die Marke von 110 Dollar getrieben. Seit Beginn des Jahres hat der Iran-Krieg den Rohstoff um mehr als 60 Prozent verteuert./jkr/mis/jha/
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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ne interessante Meinung zu Öl... die ich durchaus teile und daher immer mal wieder kleine Posis selektiv zukaufe...
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.