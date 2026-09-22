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    Nächste Betrugswelle droht

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    KI-Shopping vor dem Durchbruch: Banken warnen vor neuem Betrugsrisiko

    KI-Agenten sollen künftig das Online-Shopping übernehmen. Banken warnen jedoch vor Betrug, manipulierten Empfehlungen und neuen Risiken für Verbraucher.

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    Nächste Betrugswelle droht - KI-Shopping vor dem Durchbruch: Banken warnen vor neuem Betrugsrisiko
    Foto: OpenAI

    Der nächste große Umbruch im Onlinehandel könnte durch künstliche Intelligenz kommen. Statt selbst nach Produkten zu suchen, Preise zu vergleichen und Bestellungen abzuschließen, könnten Verbraucher künftig KI-Agenten beauftragen, die komplette Einkaufsprozesse übernehmen, wie Reuters berichtet. Doch genau diese Entwicklung ruft nun Banken und Sicherheitsexperten auf den Plan. Sie warnen vor neuen Risiken durch Betrug, manipulierte Empfehlungen und Datenschutzverletzungen.

    Banken wie Bank of America, NatWest Group, ING und Capital One fordern deshalb klare Regeln für den sogenannten "Agentic Commerce". In einem gemeinsamen Bericht warnen sie davor, dass sich die Technologie schneller entwickelt als Verbraucherschutz und Sicherheitsstandards. Kunden sei häufig unklar, ob ein KI-Agent tatsächlich in ihrem Interesse handle oder durch manipulierte Informationen beeinflusst werde. Die Vision der Tech-Konzerne ist ambitioniert: KI-Assistenten von Unternehmen wie OpenAI, Google, Anthropic oder Meta Platforms sollen künftig nicht nur Produkte empfehlen, sondern eigenständig einkaufen. Sie könnten Angebote vergleichen, Bewertungen analysieren, Preise überwachen und mit einem Klick Bestellungen auslösen.

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    Für Händler eröffnet sich damit ein neuer Milliardenmarkt. Wer von KI-Systemen empfohlen wird, könnte künftig einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil haben. Ähnlich wie Unternehmen heute ihre Webseiten für Google-Suchen optimieren, versuchen Händler bereits, ihre Produkte für KI-Antworten sichtbar zu machen. Doch genau darin liegt eine neue Angriffsfläche. Betrüger könnten versuchen, KI-Systeme gezielt zu manipulieren und gefälschte Shops oder Produkte in die Empfehlungen einzuschleusen. Experten sprechen dabei unter anderem von "AI Poisoning": Dabei werden falsche oder irreführende Informationen so platziert, dass KI-Modelle sie als relevante Quelle berücksichtigen.

    Erste Fälle zeigen bereits die Risiken. Nutzer berichteten, dass KI-Systeme sie zu gefälschten Online-Shops führten, die echten Marken täuschend ähnlich sahen. In einem Fall bestellte ein Nutzer über eine KI-Empfehlung bei einem Fake-Shop und verlor rund 150 US-Dollar, weil die bestellten Waren nie geliefert wurden. Auch Sicherheitsforscher konnten zeigen, wie leicht KI-Einkaufsagenten getäuscht werden können. Bei einem Test wurde ein KI-Agent auf einen gefälschten Online-Shop gelenkt, der wie ein großer Händler wirkte. Der Agent schloss den Kauf ab, obwohl die Webseite nicht echt war.

    Ein weiteres Problem betrifft Zahlungsdaten. Banken warnen davor, dass KI-Agenten künftig direkt auf gespeicherte Kreditkartendaten zugreifen oder Nutzer zu weniger sicheren Zahlungsmethoden führen könnten. Wenn ein autonomer Assistent eine falsche Entscheidung trifft, ist zudem unklar, wer haftet: der Nutzer, der KI-Anbieter oder der Händler. Für die Tech-Branche entsteht damit ein neues Wettrennen. Unternehmen wollen KI-Agenten möglichst schnell in den Alltag bringen, müssen aber gleichzeitig Vertrauen schaffen. Ohne klare Regeln könnten Sicherheitsbedenken die Akzeptanz bremsen.

    Für Anleger ist das Thema deshalb besonders interessant. Gewinner könnten neben KI-Anbietern auch Zahlungsdienstleister, Cybersecurity-Unternehmen und Plattformen für digitale Identitäten sein. Gleichzeitig steigt der Druck auf Technologieunternehmen, ihre KI-Systeme gegen Manipulation und Betrug abzusichern. Der Kampf um den digitalen Einkaufsassistenten der Zukunft hat gerade erst begonnen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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