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    48.443 Bohrmeter in 94 Tagen

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    Goliath schließt Rekordsaison auf Goldentdeckung Surebet ab

    48.443 Bohrmeter, 97 Treffer in 97 Bohrungen und sichtbares Gold in 59 % der Löcher: Goliaths Surebet-System wächst im Golden Triangle weiter.

    48.443 Bohrmeter in 94 Tagen - Goliath schließt Rekordsaison auf Goldentdeckung Surebet ab

    Mit sieben rund um die Uhr arbeitenden Bohrgeräten und einer Schlagzahl von knapp 500 Bohrmetern pro Tag hat Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FSE: B4IF) die Feldsaison 2026 im Golden Triangle von British Columbia vollendet. Trotz widriger alpiner Witterungsbedingungen teufte das Explorationsteam auf der Surebet-Entdeckung 48.443 Meter in 97 Bohrlöchern ab – und traf in sämtlichen Bohrungen auf die anvisierten Quarz-Sulfid-Strukturen! Da bislang erst ein Bruchteil der Daten quantifiziert wurde und für 83 Löcher die Laboranalysen noch ausstehen, steht dem Markt in den kommenden Wochen eine wahre Welle an Bohrergebnissen bevor.

    Bonanza- und Golden-Gate-Zonen treiben Flächenwachstum

    Die operative Großoffensive hinterlässt eine deutliche Vergrößerung des geologischen Fußabdrucks: Das zusammenhängende Surebet-System dehnte sich seit Saisonbeginn um zwölf Prozent auf 2,01 Quadratkilometer aus. Tragende Säulen dieser Expansion sind die beiden Hauptzonen. Bonanza vergrößerte sich durch Ausfallschritte von bis zu 750 Metern nach Südwesten auf 1,51 Quadratkilometer, während Golden Gate dank weitreichender Step-outs im Nordosten und Südwesten um 38 Prozent auf 1,17 Quadratkilometer zulegen konnte. Zudem rückt im strukturellen Bindeglied beider Zonen die neu identifizierte Big-Bulk-Domäne in den Fokus, deren bis zu 58 Meter mächtige Aderstapelungen in Vulkangesteinen Potenzial für kostengünstige Massenabbauverfahren andeuten.

    Eindrucksvoll bleibt die Konstanz an sichtbarem Freigold: In 59 Prozent der diesjährigen Bohrlöcher dokumentierten die Geologen sichtbares Gold mit bloßem Auge. Über die gesamte Projekthistorie seit 2021 hinweg wiesen sogar 412 von 483 abgeteuften Löchern – eine außergewöhnliche Trefferquote von 85 Prozent – Freigold im Kern auf. Innerhalb von nur 21 kumulierten Monaten praktischer Feldarbeit entwickelte sich die Liegenschaft damit von einem unberührten, durch Gletscherrückzug freigelegten Schürfziel zu einem System mit inzwischen 46 nachgewiesenen, gestapelten goldführenden Adern.

    Drei Gesteinsarten und 83 ausstehende Laborbefunde

    Wissenschaftlich gewinnt die Lagerstätte durch den Nachweis dreier eigenständiger mineralisierter Gesteinsregime an ökonomischer Tiefe. Neben Quarz-Sulfid-Brekzien in Sedimenten führen auch vulkanische Adern sowie jüngere felsische Gänge aus dem Eozän durchgehend sichtbares Gold. Dieses Zusammenspiel stützt das Explorationsmodell einer tief liegenden, großvolumigen magmatischen Ursprungsquelle, die das gesamte System über wiederholte hydrothermale Pulse speiste.

    Flankiert wird dieses geologische Potenzial durch überdurchschnittliche metallurgische Vorabdaten: Vorherige Testreihen belegten Goldgewinnungsraten von 92,2 Prozent via Schwerkraft und Flotation, wovon knapp die Hälfte des Edelmetalls ohne jeglichen Cyanideinsatz rein gravimetrisch gewonnen werden konnte. Zusammen mit der logistischen Anbindung an den ganzjährig eisfreien Tiefseehafen Kitsault und das regionale Stromnetz verfügt das Projekt über Standortvorteile, die im Golden Triangle Seltenheitswert besitzen. Während das Team die Wireframe-Modelle nun sukzessive mit den 83 ausstehenden Laborberichten füttert, formiert sich die Datenbasis für die strategische Bohrplanung der kommenden Saison.


     

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    48.443 Bohrmeter in 94 Tagen Goliath schließt Rekordsaison auf Goldentdeckung Surebet ab Goliath Resources schließt auf Surebet eine intensive Bohrsaison ab: 48.443 Meter in 97 Bohrlöchern wurden 2026 niedergebracht – und jedes einzelne Loch traf die anvisierten Quarz-Sulfid-Strukturen. Sichtbares Gold wurde in 59 % der Bohrungen beobachtet, während das bekannte System auf 2,01 Quadratkilometer anwuchs. Besonders spannend für die kommenden Wochen: Für 83 Bohrlöcher stehen die Laborergebnisse noch aus und versprechen kontinuierlichen Newsflow.
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