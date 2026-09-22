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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Immobilienwerte schwach - Enteignungssorgen bei Vonovia

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia fällt auf tiefsten Stand seit Sommer 2023
    • Linker Wahlsieg in Berlin schürt Enteignungsängste
    • Exane senkt Vonovias Kursziel auf nur 16 Euro
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Immobilienwerte schwach - Enteignungssorgen bei Vonovia
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse, Experten und mehr Hintergrund)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Immobilienwerte sind am Dienstag nach einem schwachen Wochenstart auf weitere mehrjährige Tiefstständen gefallen. Für Vonovia ging es mit 17,06 Euro auf das niedrigste Niveau seit Sommer 2023 abwärts. Der Verlust im laufenden Jahr lag damit bei gut 30 Prozent. Zuletzt dämmten sie ihr Minus ein wenig ein, blieben aber wie LEG Immobilien, TAG Immobilien und Aroundtown aus dem MDax in einem insgesamt freundlichen Markt klar in der Verlustzone.

    Zum belastenden Zinsanstieg kam am Wochenende der Wahlsieg der Linken in Berlin, der das alte Thema Enteignung wieder deutlich hochkochte. Die Linke will die Regierungsbildung in Berlin nach ihrem Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl zügig vorantreiben.

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    Die Experten der Investmentbank Exane BNP Paribas kappten ihr Kursziel für Vonovia auf 16 Euro und signalisieren damit auch nach der Durststrecke weitere Rückschlaggefahr.

    Analyst Jonathan Kownator von der Investmentbank Goldman Sachs sieht die Regierungsbildung in Berlin und dann die Koalitionsverträge als anhaltenden Unsicherheitsfaktor für die Wohnimmobilienunternehmen. Theoretisch sei aber auch eine Koalition ohne die Linke denkbar, allerdings mit deutlich knapperer Mehrheit.

    Kownator erinnerte daran, dass Immobiliengesetze in Deutschland im Wesentlichen Bundessache sind, und etwa der Berliner Mietendeckel im Jahr 2021 bereits vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden war. Die Bundesregierung wolle zudem nach der Berlin-Wahl Gas geben mit ihrem Anti-Enteignungsgssetz.

    Gleichwohl könnten die Wohnimmobilienunternehmen durch andere Vorschläge getroffen werden - etwa durch neue Mietpreisbremsen sowie einen Ausbau des staatlichen Wohnungsbaus./ag/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 11,13 auf Tradegate (22. September 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,94 %/+95,40 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Vonovia-Aktie im Zusammenhang mit der möglichen Vergesellschaftung Berliner Wohnungsbestände. Diskutiert werden hohe politische und rechtliche Risiken, eine mögliche Entschädigung deutlich unter dem Verkehrswert sowie die Gefahr, dass Vonovia Eigenkapital verliert, Gläubigerforderungen auslöst und finanziell unter Druck gerät. Zugleich wird bezweifelt, dass die Maßnahme Mieten senkt oder Wohnraum schafft. Thematisiert werden außerdem Vonovias Bewertung, der Instandhaltungszustand und ausbleibende Aktienkäufe des CEOs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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