Immobilienwerte schwach - Enteignungssorgen bei Vonovia

Entsetzlich!





Wie konnte es nur so weit kommen, dass die Hauptstadt meines Landes so abschmiert und immer wieder unter Beweis stellt dass grobe Mängel in Verwaltung und Führung bestehen?





Wie konnte es nur so weit kommen, dass in der Hauptstadt eine Partei regiert oder regieren möchte und starken Zuwachs der Wählerschaft erhält, auf der Clan-Bosse auf einer Wahlparty mindestens erscheinen und möglicherweise gratulieren und feiern?





Wie konnte es nur so weit kommen, dass Leistungsträger es zulassen, dass eine Nachfolgeorganisation einer DDR-Partei, die in ihrer dunklen Vergangenheit auf Flüchtige im Grenzstreifen schießen ließ, heute lautstarke Wahlparties feiert bzw. feiern kann.





Wie konnte es nur so weit kommen, dass jüdisches Leben, ausgerechnet in Deutschland, in der Hauptstadt Deutschlands, wieder dermaßen unter Druck und Angst gerät?





Wie konnte es nur so weit kommen, dass Vermieter von Wohnungen bei Durchschnittsmieten von ~8,26€/qm im Jahr 2026 sich mit aggressiven Enteignungsdebatten herumschlagen müssen?





Spontan und ohne groß zu überlegen könnte ich die Liste meiner Fragen, wie das alles passieren konnte, um mindestens 5 Punkte auf mindestens 10 gravierende Punkte weiterführen!





Ich schenke uns das, da die Aufmerksamkeitsspanne beim Durchschnittlichen Leser im Jahr 2026 das nicht mehr hergibt.





Was ist hier passiert? Entsetzlich!

Der Fremdschämfaktor ist wirklich hoch!