Briten sagen Saudi-Arabien militärische Unterstützung zu
- London sagt Riad defensive Militärhilfe zu
- Britische Jets betanken saudische Kampfjets defensiv
- Angriffe auf Huthi werden nicht unterstützt
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung hat Saudi-Arabien militärische Unterstützung im Kampf gegen die Huthi-Rebellen zugesagt. Premierminister Andy Burnham sagte auf dem Weg zur UN-Generalversammlung in New York der Nachrichtenagentur PA zufolge, britische Flugzeuge würden saudische Kampfjets "defensiv" durch Luftbetankung unterstützen. Hintergrund sind demnach auch Befürchtungen, dass die sich verschärfende Krise den Kostendruck für britische Haushalte weiter erhöhen könnte.
"Wir haben vom Königreich Saudi-Arabien eine Anfrage nach militärischer Unterstützung erhalten", sagte Burnham. "Auf Empfehlung des Verteidigungsministers und des Außenministers habe ich dieser Anfrage gestern Abend hinsichtlich einer defensiven Luftbetankung zugestimmt." Eine Unterstützung von Angriffen auf die Huthi ist nicht vorgesehen.
Der Konflikt im Jemen ist in den vergangenen Wochen im Zuge des Iran-Krieges neu entfacht worden. Saudi-Arabien kämpft an der Seite der international anerkannten Regierung gegen die Huthi-Rebellen und führt dazu ein Militärbündnis im Jemen an. Auch Saudi-Arabien ist seit der jüngsten Eskalation wieder unter Beschuss der Huthi-Miliz geraten./mj/DP/jha
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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ne interessante Meinung zu Öl... die ich durchaus teile und daher immer mal wieder kleine Posis selektiv zukaufe...
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.