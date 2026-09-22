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    Briten sagen Saudi-Arabien militärische Unterstützung zu

    Für Sie zusammengefasst
    • London sagt Riad defensive Militärhilfe zu
    • Britische Jets betanken saudische Kampfjets defensiv
    • Angriffe auf Huthi werden nicht unterstützt
    Briten sagen Saudi-Arabien militärische Unterstützung zu
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung hat Saudi-Arabien militärische Unterstützung im Kampf gegen die Huthi-Rebellen zugesagt. Premierminister Andy Burnham sagte auf dem Weg zur UN-Generalversammlung in New York der Nachrichtenagentur PA zufolge, britische Flugzeuge würden saudische Kampfjets "defensiv" durch Luftbetankung unterstützen. Hintergrund sind demnach auch Befürchtungen, dass die sich verschärfende Krise den Kostendruck für britische Haushalte weiter erhöhen könnte.

    "Wir haben vom Königreich Saudi-Arabien eine Anfrage nach militärischer Unterstützung erhalten", sagte Burnham. "Auf Empfehlung des Verteidigungsministers und des Außenministers habe ich dieser Anfrage gestern Abend hinsichtlich einer defensiven Luftbetankung zugestimmt." Eine Unterstützung von Angriffen auf die Huthi ist nicht vorgesehen.

    Der Konflikt im Jemen ist in den vergangenen Wochen im Zuge des Iran-Krieges neu entfacht worden. Saudi-Arabien kämpft an der Seite der international anerkannten Regierung gegen die Huthi-Rebellen und führt dazu ein Militärbündnis im Jemen an. Auch Saudi-Arabien ist seit der jüngsten Eskalation wieder unter Beschuss der Huthi-Miliz geraten./mj/DP/jha






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