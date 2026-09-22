Dax schüttelt Verluste ab - Ölpreisrückgang hebt die Stimmung

Für eine Stimmungsaufhellung sorgte, dass die Ölpreise nach frühen Gewinne wieder fielen. So stellte die iranische Führung im Konflikt mit den USA abermals Verhandlungen in Aussicht. "Diplomatie bedeutet keine Kapitulation, sondern die Umwandlung der Stärke auf dem Feld in politische Errungenschaften", sagte Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf laut iranischen Medienberichten in Teheran.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag anfängliche Verluste wettgemacht und ist ins Plus gedreht. Der deutsche Leitindex legte bis zum Mittag um 0,6 Prozent auf 25.734 Punkte zu und knüpfte damit an seinen starken Wochenauftakt an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog am Dienstag zuletzt um 1,5 Prozent auf 31.696 Punkte an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zudem meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die amerikanische Blockade aufgehoben werde.

Der Ölpreisrückgang milderten damit etwas die Inflationssorgen der Anleger. Die Preisentwicklung bei dem für die Weltwirtschaft wichtigen Rohstoff Öl beschäftigt inzwischen auch die Währungshüter. Nach Einschätzung des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank Philip Lane etwa wird der jüngste Anstieg der Energiepreise die Teuerung in der Eurozone länger auf einem erhöhten Niveau halten als bisher gedacht.

Ferner stützten Kursgewinne in den USA und in Asien den deutschen Aktienmarkt. Vor allem für den Nasdaq 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

Der US-Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni. Dabei verzeichneten die Papiere des Facebook-Konzerns Meta mit gut elf Prozent ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025. Anleger feierten den starken Start der neuen Endverbraucher-KI Muse seit Anfang des Monats und positive Analystenreaktionen darauf.

Derweil blickten Anleger auch gen New York. Dort beginnt mit der Generaldebatte das Treffen der Vereinten Nationen. Dabei will US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Golfstaaten zusammenkommen. Zudem könnte er sich mit seinem iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian treffen. Außerdem trifft Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, der vom 23. bis 25. September für einen Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten reist.

Hierzulande standen Immobilienwerte weiter unter Druck. Für die Aktien von Vonovia ging es um 0,7 Prozent auf gut 17,35 Euro abwärts. Zum belastenden Zinsanstieg kam am Wochenende der Wahlsieg der Linken in Berlin, der das alte Thema Enteignung wieder deutlich hochkochte. Die Experten der Investmentbank Exane BNP Paribas kappten ihr Kursziel auf 16 Euro und signalisieren damit auch nach der Durststrecke noch weitere Rückschlaggefahr. Die im MDax gelisteten Papiere von TAG Immobilien und LEG verloren ebenfalls 0,7 beziehungsweise 1,3 Prozent.

Der Reisekonzern Tui bekam den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren; beides zehrt am Gewinn. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor. Die Anteilscheine von Tui waren zunächst um mehr als zwei Prozent abgesackt, bevor sie sich mit dem wieder anziehenden Gesamtmarkt erholten. Zuletzt stand ein Plus von gut ein Prozent zu Buche.

Unter den Nebenwerten zogen die Anteilscheine von Circus um gut sechs Prozent an. Das auf KI-gestützte Robotik spezialisierte Technologieunternehmen nahm den kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf./la/mis

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 11,13 auf Tradegate (22. September 2026, 12:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,98 %/+95,46 % bedeutet.



