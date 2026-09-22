BERNSTEIN RESEARCH stuft Stellantis auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Underperform" belassen. Stephen Reitman beschäftigte sich am Montag nochmals eingehend mit dem Auftreten chinesischer Autobauer am europäischen Automarkt. Sei die erste Welle noch von Übernahmen geprägt gewesen, wachse mittlerweile auch die Wertschätzung für chinesische Marken. Besonders anfällig sei der Massenmarkt, während die Premium-Hersteller BMW, Mercedes-Benz und Porsche wegen ihrer Marken-Wahrnehmung besser geschützt seien. Große Sorgen macht er sich um Stellantis wegen des aufgeblähten Portfolios. Außerdem bezeichnete er Ford und die VW-Tochter Seat als besonders schwache Marken. Dacia von Renault müsse unter Beweis stellen, dass der jüngste Absatzrückgang am Modellzyklus liege und nicht an der China-Konkurrenz./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 4,225EUR auf Tradegate (22. September 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 4

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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