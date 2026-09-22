Labcorp Holdings Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 22.09.2026

Mit einer Performance von -5,40 % musste die Labcorp Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Labcorp Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,40 % im Minus. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Labcorp Holdings ist ein führender Anbieter von klinischen Labordienstleistungen und biowissenschaftlicher Forschung. Es bietet diagnostische Tests und klinische Studien an und ist weltweit stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Quest Diagnostics und Eurofins. Labcorp punktet mit einem breiten Serviceangebot und innovativen Technologien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Labcorp Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,63 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Labcorp Holdings Aktie damit um -4,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,27 %. Im Jahr 2026 gab es für Labcorp Holdings bisher ein Plus von +25,70 %.

Während Labcorp Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,06 %. Damit gehört Labcorp Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Labcorp Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,03 % 1 Monat -6,27 % 3 Monate +20,63 % 1 Jahr +13,98 %

Informationen zur Labcorp Holdings Aktie

Stand: 22.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 81 Mio. Labcorp Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,87 Mrd.EUR € wert.

Labcorp Holdings Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Labcorp Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Labcorp Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.