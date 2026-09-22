ROUNDUP
Linke: Bund kommt mit Verbot von Enteignung nicht durch
- CSU verlangt schnelle Bremse für Wohnungsenteignungen
- Linke plant Berliner Enteignungsentscheid umzusetzen
- Branche warnt vor Investitionsflucht und hohen Kosten
BERLIN (dpa-AFX) - Wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fordert auch die CSU rasch eine gesetzliche Bremse gegen die Vergesellschaftung großer privater Wohnungskonzerne. Die Pläne der schwarz-roten Koalitionsspitzen müssten schnellstmöglich umgesetzt werden, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber der Funke Mediengruppe. Linken-Chef Luigi Pantisano konterte, damit werde der Bund nicht durchkommen. Er forderte die SPD auf, sich querzustellen.
Hintergrund sind die Pläne der Linken in Berlin, den Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co enteignen" von 2021 in der Hauptstadt umzusetzen und Immobilienbestände von mehr als 3.000 Wohnungen je Eigentümer gegen Entschädigung zu vergesellschaften. Die Koalitionsspitzen von Union und SPD im Bund hatten sich im Juli darauf verständigt, durch ein Bundesgesetz zu regeln, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich sein soll.
"Sozialistisches Himmelfahrtskommando"
"Die Enteignungspläne der Linken treiben den Wohnungsmarkt in den Ruin und sind mit horrenden Kosten verbunden," sagte CSU-Generalsekretär Huber. Er sprach von einem sozialistischen Himmelfahrtskommando, das fatal sei für private Investitionen.
Auch Bundeskanzler Merz hatte darauf gedrungen, die Gesetzespläne schnell voranzutreiben. "Es geht vor allem darum, an die internationalen Investoren eine klare Botschaft zu senden, die da lautet: Es gibt in Deutschland keine Enteignungen von privatem Eigentum", sagte der CDU-Chef am Montag. Man werde "relativ schnell" zu einer Entscheidung dazu kommen.
"Angst vor der Linken"
Linken-Chef Pantisano argumentierte, die CDU verantworte täglich die Enteignung von Land für Autobahnen. "Es ist nicht einzusehen, dass ausgerechnet Enteignung für bezahlbaren Wohnraum verboten werden soll", sagte er. "Merz will aus Angst vor der Linken eine Ausnahme für Berlin beschließen."
Doch seien der Erfolg seiner Partei bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am Sonntag und das Ergebnis des Volksentscheids ein klares Signal für Enteignungen, meinte Pantisano. "Das demokratische Votum der Berliner darf nicht missachtet werden, um die Aktienkurse von Vonovia zu schützen. Damit werden sie nicht durchkommen."
"Investments gehen jetzt eben nach Warschau"
Die Bau- und Immobilienbranche warnte vor Folgen der Enteignungsdebatte. "Jetzt gehen die Investments eben nach Warschau oder in andere europäische Großstädte, nicht nach Berlin", sagte der Präsident des Immobilienverbandes BFW, Dirk Salewski, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Debatte habe "zu einem Attentismus sondergleichen geführt".
Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes HDB kritisierte: "Eine Vergesellschaftung ist nicht umsonst, wie viele meinen, sondern die Wohnungen werden gekauft." Das koste Geld, das für Neubau eingesetzt werden könne. Durch Vergesellschaftung entstünde keine neue Wohnung, sagte Müller./als/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 11,15 auf Tradegate (22. September 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,19 %/+94,12 % bedeutet.
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Ich bleibe auf jeden Fall dabei
Ab wann muss TAG wieder etwas refinanzieren? Wobei du ja ausgerechnet hattest, dass das selbst bei 3,5% kaum ein Problem ist
Genau — die größeren unbesicherten Fälligkeiten für 2026 hat TAG bereits refinanziert. Moody’s schrieb im Mai 2026 ausdrücklich, dass TAG mit den Emissionen 2025 die unbesicherten Fälligkeiten 2026 vollständig refinanziert hat.
Was noch läuft, sind vor allem normale besicherte Bankdarlehen. Moody’s nennt für 2026 und 2027 zusammen rund 590 Mio. € solcher Fälligkeiten. Das ist etwas ganz anderes als eine große Anleihe, die plötzlich am Kapitalmarkt refinanziert werden muss.
Die alte Fälligkeitsstruktur zeigte für 2027 grob ~578 Mio. €, überwiegend Bankdarlehen. 2028 ist dann fast leer, und erst 2029 kommt wieder ein größeres Volumen von etwa 560 Mio. €. 2030 folgt dann ein größerer Block mit rund 776 Mio. €.
Und ja: Selbst wenn man die künftig zu refinanzierenden Beträge einmal mit 3,5 % statt ungefähr 2–3 % durchrechnet, ist das für TAG nicht dramatisch. Beispielhaft kostet ein kompletter 500-Mio.-€-Block bei 3,5 % rund 17,5 Mio. € Zinsen jährlich. Wenn der bisherige Durchschnitt darauf etwa 2,7 % war, wäre die Mehrbelastung nur ungefähr:
500 Mio. × 0,8 Prozentpunkte = 4 Mio. € zusätzlich pro Jahr.
Das ist bei einem FFO I, der 2026 Richtung ~197 Mio. € läuft, überschaubar. TAG selbst meldete H1 bereits 100,2 Mio. € FFO I und erwartet das obere Ende der Jahresprognose.
Deshalb sehe ich bei TAG derzeit wirklich keine Refinanzierungswand. Die Börse handelt vielmehr die Angst, dass hohe Zinsen lange bleiben und dadurch Immobilienbewertungen bzw. Multiples unter Druck stehen. Das ist etwas anderes als ein tatsächliches Liquiditätsproblem.
Und noch wichtiger: Nach dem ROBYG-Börsengang liegt der pro-forma-LTV bei nur ~42,2 %. Das gibt TAG zusätzlichen Spielraum, falls Refinanzierungen später teurer werden.
Kurz gesagt: 2026 ist praktisch entschärft, 2027 ist handhabbar, 2028 fast leer, und erst ab 2029/30 werden die größeren Blöcke wieder wirklich relevant. Das passt überhaupt nicht zu einem Szenario, in dem TAG kurzfristig wegen Zinsen finanziell unter Druck gerät.
Im Bundesland Berlin 150-200 Wohnungen- Info laut IR. Die 8800 sind im Bundesland Brandenburg