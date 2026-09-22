The Naga Group Aktie deutlicher Kursrutsch - 22.09.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die The Naga Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,10 % zu Buche.

Mit einer Performance von -8,14 % musste die The Naga Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +1,03 % am Vortag kommt es heute bei The Naga Group zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -8,14 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,86 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -1,80 % verloren.

The Naga Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,45 % 1 Monat -12,86 % 3 Monate +1,10 % 1 Jahr -18,03 %

Informationen zur The Naga Group Aktie

Stand: 22.09.2026, 13:08 Uhr

Es gibt 23 Mio. The Naga Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,08 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von flatexDEGIRO, Coinbase und Co.

flatexDEGIRO, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. Coinbase notiert im Minus, mit -1,03 %.

The Naga Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der The Naga Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur The Naga Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.