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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie steigt auf 15,320€ - 22.09.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie notiert am 22.09.2026 mit +3,16 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie steigt auf 15,320€ - 22.09.2026
    Foto: Petra Nowack - stock.adobe.com

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.09.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,16 % auf 15,320. Damit gewinnt die Aktie +0,470  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,320, mit einem Plus von +3,16 %. Setzt sich der positive Trend fort?

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    Wer bereits seit drei Monaten in ThyssenKrupp investiert ist, kann sich über eine Rendite von +41,08 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -2,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ThyssenKrupp auf +60,87 %.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,92 %
    1 Monat +10,63 %
    3 Monate +41,08 %
    1 Jahr +70,04 %
    Stand: 22.09.2026, 13:08 Uhr

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,55 Mrd. € wert.

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    Geopolitische Umbrüche wirbeln die globalen Märkte kräftig durcheinander und zwingen Anleger zum Umdenken. Es wird klar: Die europäische Verteidigungsindustrie steuert auf eine gigantische Welle der Marktbereinigung zu. Bei den bisherigen Highflyern …

    So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +4,62 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,96 %. ArcelorMittal legt um +1,61 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die ThyssenKrupp Aktie?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +2,96 %
    -2,92 %
    +10,63 %
    +41,08 %
    +70,04 %
    +187,40 %
    +131,59 %
    -5,95 %
    +96,61 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Markt Bote
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