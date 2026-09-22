Nokia - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Nokia Aktie. Sie fällt um -1,78 % auf 9,3940€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,29 %, geht es heute bei der Nokia Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Nokia damit auf -19,43 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um +12,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nokia +71,81 % gewonnen.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,92 % 1 Monat +10,11 % 3 Monate -19,43 % 1 Jahr +139,14 %

Informationen zur Nokia Aktie

Stand: 22.09.2026, 13:08 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,17 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -4,01 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Nokia Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nokia Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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