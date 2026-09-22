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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Lufthansa Aktie steigt um +3,05 % - 22.09.2026

    Kursbewegung von +3,05 % bei Deutsche Lufthansa am 22.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Deutsche Lufthansa Aktie steigt um +3,05 % - 22.09.2026
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

    Aktueller Stand der Deutsche Lufthansa Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 22.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Lufthansa Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,05 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Lufthansa Aktie. Nach einem Plus von +1,13 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 7,9100, mit einem Plus von +3,05 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutsche Lufthansa in den letzten drei Monaten Verluste von -15,55 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +4,11 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Lufthansa -8,61 % verloren.

    Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,11 %
    1 Monat -0,52 %
    3 Monate -15,55 %
    1 Jahr +3,51 %
    Stand: 22.09.2026, 13:08 Uhr

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,46 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Lufthansa

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,87 %. easyJet notiert im Plus, mit +0,18 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +1,33 %.

    Deutsche Lufthansa Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    +3,39 %
    +4,53 %
    -0,52 %
    -15,55 %
    +3,51 %
    -4,49 %
    +25,57 %
    +2,67 %
    +74,07 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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