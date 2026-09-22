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    Fraktionsmanagerin

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    'Volle Rückendeckung' für den Kanzler

    Für Sie zusammengefasst
    • Unionsfraktion sichert Merz volle Rückendeckung
    • CSU setzt auf Inhalte statt Personaldebatten
    • Merz hält trotz Wahlniederlagen an Kanzleramt fest
    Fraktionsmanagerin - 'Volle Rückendeckung' für den Kanzler
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Auch nach der Niederlagenserie der CDU bei drei Landtagswahlen steht die Bundestagsfraktion der Union nach Einschätzung der neuen Fraktionsmanagerin Catarina dos Santos-Wintz hinter Bundeskanzler Friedrich Merz. "Der Kanzler hat die volle Rückendeckung der Unionsfraktion", sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin vor einer Sitzung der Bundestagsfraktion.

    CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann wurde nicht ganz so deutlich. Er sagte zur Frage der Rückendeckung für Merz aber, dass die CSU die Personaldebatte über die politische Zukunft des Kanzlers nicht führe. Er betonte, dass es um nun um die Inhalte gehen müsse. "Wir sind angetreten, dieses Land besser zu machen. Und das werden wir auch so weiter machen."

    Merz war schon nach dem Wahldebakel in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten. Am vergangenen Sonntag flog die CDU dann in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Landtag und wurde in Berlin von der Linken von Platz eins im Parlament verdrängt.

    Merz: Keine Personaldebatten mehr in Parteigremien

    Die acht CDU-Ministerpräsidenten hatten ihm allerdings schon vor den beiden neuen Niederlagen ihre Rückendeckung gegeben. Bei den Sitzungen der Spitzengremien der Partei am Sonntag und Montag war die Personalfrage nach Angaben des Kanzlers dann kein Thema mehr. Es sei von niemandem "irgendeine personelle Frage" gestellt "geschweige denn eine Personaldebatte" geführt worden, sagte er auf einer Pressekonferenz.

    Der Kanzler hatte sofort nach Schließung der Wahllokale deutlich gemacht, dass er CDU-Chef und "vor allem" Kanzler bleiben wolle./mfi/DP/mis







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