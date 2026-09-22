DZ BANK stuft SAF-Holland auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAF-Holland beim fairen Aktienwert von 24 Euro auf "Kaufen" belassen. Durch die Integration von Haldex sei das Unternehmen zu einem Nutzfahrzeugzulieferer geworden, der Mechanik und Elektronik in einem breiteren Portfolio verbindet, schrieb Holger Schmidt am Dienstag. Dies verbessere den Kundenzugang, erhöhe die Eintrittsbarrieren und fördere die Entwicklung digitaler Lösungen. Positive Impulse erwartet der Experte von einer Belebung der Lkw- und Anhängermärkte in Nordamerika und im Wirtschaftsraum Europa, Nahost und Afrika. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 22,75EUR auf Tradegate (22. September 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

