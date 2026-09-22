BERENBERG stuft AIXTRON auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Aixtron nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Trotz eines konjunkturell bedingt schwächeren Umfelds in Teilbereichen der Leistungselektronik habe vor allem die rasante Skalierung im Bereich der optischen Kommunikation im Mittelpunkt gestanden, schrieb Gustav Froberg am Montag. Das Unternehmen setze weiterhin auf seine Technologieführerschaft./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 36,47EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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