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    Milliarden-Coup für Siemens

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    Siemens schlägt zu: Milliardenauftrag aus Asien entfacht neue Hoffnung

    Siemens erhält einen Milliardenauftrag aus Vietnam. Die Mobility-Sparte liefert Hochgeschwindigkeitszüge und Technik für neue Bahnstrecken.

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    Milliarden-Coup für Siemens - Siemens schlägt zu: Milliardenauftrag aus Asien entfacht neue Hoffnung

    Siemens Mobility baut seine Position im globalen Markt für Hochgeschwindigkeitszüge weiter aus. Die Bahntechnik-Tochter des Münchner Konzerns hat von der vietnamesischen Vingroup-Tochter VinSpeed einen schlüsselfertigen Auftrag mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro erhalten. Siemens wird dabei als Technologiepartner zwei neue Hochgeschwindigkeitsstrecken in Vietnam ausrüsten und zehn Züge des Typs Velaro Novo liefern.

    Das Projekt umfasst die 121 Kilometer lange Verbindung zwischen Hanoi und Quang Ninh sowie die 54 Kilometer lange Strecke Ben Thanh–Can Gio. Siemens übernimmt die Lieferung der Hochgeschwindigkeitszüge sowie zentrale Systeme für Elektrifizierung, Kommunikation und Signaltechnik. VinSpeed, eine Tochter des vietnamesischen Mischkonzerns Vingroup, verantwortet dagegen die Projektentwicklung, den Gleisbau und die Tiefbauarbeiten.

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    Für Vietnam ist der Ausbau der Schieneninfrastruktur ein strategisches Großprojekt. Das Land wächst seit Jahren stark und kämpft gleichzeitig mit zunehmender Verkehrsbelastung in seinen Metropolen. Besonders zwischen Hanoi im Norden und Ho-Chi-Minh-Stadt im Süden steigt der Bedarf an schnelleren und effizienteren Verkehrsverbindungen. Die Regierung verfolgt deshalb langfristige Pläne für ein landesweites Hochgeschwindigkeitsnetz. Die geplante Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsstrecke soll rund 1.545 Kilometer umfassen und perspektivisch Geschwindigkeiten von bis zu 350 Kilometern pro Stunde ermöglichen.

    Der Auftrag ist auch für Siemens strategisch wichtig. Der Konzern konkurriert im internationalen Bahnmarkt zunehmend mit chinesischen Herstellern, die bei Hochgeschwindigkeitszügen über große Erfahrung und aggressive Preise verfügen. Mit dem Velaro Novo setzt Siemens auf eine besonders effiziente Zugplattform. Nach Unternehmensangaben soll der neue Zug durch optimierte Aerodynamik, geringeres Gewicht und neue Antriebstechnologien Energie sparen und gleichzeitig mehr Platz für Passagiere bieten. Der Velaro ist bereits weltweit im Einsatz und basiert auf der ICE-Technologie von Siemens. Die Plattform wurde unter anderem in Europa, China, Russland und der Türkei eingesetzt. Mit Vietnam erschließt Siemens nun einen weiteren Wachstumsmarkt in Südostasien.

    Hinter dem Projekt steht auch die wachsende Bedeutung Vietnams als Wirtschaftsstandort. Das Land profitiert von Produktionsverlagerungen internationaler Unternehmen und entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Industriezentrum in Asien. Moderne Verkehrsinfrastruktur gilt als Voraussetzung, um Wirtschaftswachstum, Tourismus und regionale Vernetzung weiter auszubauen. Für Siemens kommt der Auftrag zu einem Zeitpunkt, an dem die Mobility-Sparte ein wichtiger Wachstumstreiber des Konzerns bleibt. Während traditionelle Industriegeschäfte mit schwankender Nachfrage kämpfen, profitieren Bereiche wie Bahnautomation, Elektrifizierung und nachhaltige Mobilität von langfristigen Investitionen vieler Staaten.

    Für Anleger ist der Vietnam-Auftrag daher mehr als ein einzelner Großauftrag. Er zeigt, dass Siemens Mobility von globalen Infrastrukturprogrammen profitieren kann. Der Wettbewerb im Hochgeschwindigkeitsbahnmarkt bleibt allerdings intensiv – insbesondere durch chinesische Anbieter, die ebenfalls versuchen, ihre Technologie international zu exportieren. Die Siemens-Aktie könnte von solchen Großprojekten profitieren, da sie die langfristige Wachstumsstory der Mobility-Sparte unterstreichen. Entscheidend bleibt jedoch, wie schnell aus den umfangreichen Auftragsbeständen auch profitable Umsätze entstehen.

    Die Aktie von Siemens ist am Dienstag (14:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,37 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 274,75 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 275,3EUR auf Tradegate (22. September 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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