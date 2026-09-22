voestalpine: Starkes Wachstum in attraktiven Zukunftsmärkten geplant
voestalpine stellt die Weichen für Wachstum: Mit grüner Stahlproduktion und globalen Bahnprojekten soll Railway Systems bis 2030/31 deutlich zulegen.
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- voestalpine will den Umsatz des Geschäftsbereichs Railway Systems von derzeit rund 2,2 Mrd. Euro auf etwa 3 Mrd. Euro bis 2030/31 steigern.
- Wachstumstreiber sind weltweit steigende Investitionen in nachhaltige Mobilität, die Modernisierung bestehender Bahnnetze und der Ausbau neuer Schieneninfrastruktur – besonders auch in Indien.
- Der Konzern will neben der Bahninfrastruktur auch die Bereiche Luftfahrt, Lagertechnik sowie Rohre und Profile weiter ausbauen.
- Der Anteil der Weiterverarbeitungsbereiche am Konzernumsatz soll weiter steigen; seit dem Börsengang 1995 erhöhte er sich bereits von rund 20 % auf 45 %.
- Railway Systems bietet integrierte Lösungen aus Schienen- und Weichensystemen, Signaltechnik, Digitalisierung und Services; ein aktueller Großauftrag für Rail Baltica hat ein Volumen von 470 Mio. Euro.
- Mit dem Transformationsprogramm „greentec steel“ treibt voestalpine die Dekarbonisierung voran; die ersten Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz sollen im ersten Halbjahr 2027 starten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei voestalpine ist am 11.11.2026.
Der Kurs von voestalpine lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,46 % im
Minus.
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+4,56 %
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+75,06 %
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