BERENBERG stuft FIELMANN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Fielmann nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Steffen Bätjer habe die geschäftlichen Verbesserungen im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr hervorgehoben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag. Der Manager habe außerdem seine Zuversicht für die zuletzt angepasste Margenzielspanne (Ebitda) betont./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,50EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harrison Woodin-Lygo

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +46,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer