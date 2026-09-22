BERENBERG stuft FIELMANN AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Fielmann nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Steffen Bätjer habe die geschäftlichen Verbesserungen im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr hervorgehoben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag. Der Manager habe außerdem seine Zuversicht für die zuletzt angepasste Margenzielspanne (Ebitda) betont./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,50EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Harrison Woodin-Lygo
Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Harrison Woodin-Lygo
Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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