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    BERENBERG stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

    BERENBERG stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Elmos nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Arne Schneider habe die starke Umsatzentwicklung des Chipunternehmens im bisherigen Jahresverlauf hervorgehoben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag in ihrer Nachbetrachtung. Das zweite Quartal markiere das dritte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Elmos sei auf einem guten Weg, um zu einem zweistelligen Wachstum zurückzukehren./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 149,4EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Amelie Dueckelmann-Dublany
    Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 215
    Kursziel alt: 215
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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