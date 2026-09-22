BERENBERG stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Elmos nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Arne Schneider habe die starke Umsatzentwicklung des Chipunternehmens im bisherigen Jahresverlauf hervorgehoben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag in ihrer Nachbetrachtung. Das zweite Quartal markiere das dritte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Elmos sei auf einem guten Weg, um zu einem zweistelligen Wachstum zurückzukehren./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 149,4EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Amelie Dueckelmann-Dublany

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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