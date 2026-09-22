BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Benon Janos habe eine positive und beruhigende Botschaft übermittelt, schrieb Christoph Greulich in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Führung des Online-Brokers halte an ihrer Strategie fest, die bereits dazu geführt habe, dass Finanzziele ein Jahr früher erreicht wurden. Positive Nebeneffekte erwarte er von der bevorstehenden Rentenreform in Deutschland./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 32,36EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christoph Greulich

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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