🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsKnock-OutsvorwärtsQualcomm Inc Endlos Turbo Long Open-End (JPM) Knock-OutvorwärtsNachrichten zu Qualcomm Inc Endlos Turbo Long Open-End (JPM)

    Scheinchentag zu KI-Engpass

    789 Aufrufe 789 0 Kommentare 0 Kommentare

    AMD: Eine Billion wert | Tencent: Neues KI-Modell | BASF: Interesse an Evonik?

    Rechenzentren verbrauchen nicht nur immer mehr Strom, es müssen auch immer größer werdende Datenpakete transportiert werden. Daher werfen wir am Scheinchentag einen Blick auf die Optoelektronik - ein möglicher Engpass!

    Für Sie zusammengefasst
    • Optoelektronik als neuer Engpass für KI-Daten
    • Firmen bauen die Datenautobahn für KI-Chips
    • Barrick und Agnico im Duell um die bessere Goldaktie
    Scheinchentag zu KI-Engpass - AMD: Eine Billion wert | Tencent: Neues KI-Modell | BASF: Interesse an Evonik?
    Foto: wallstreetONLINE

    KI braucht Licht: Wer baut die Datenautobahn der Zukunft?

    Der KI-Boom schafft einen neuen Milliardenmarkt: die Datenautobahn zwischen den Chips. Während Nvidia die Rechenleistung liefert, könnten Unternehmen wie Lumentum, Corning und Qualcomm vom nächsten großen Infrastruktur-Schritt profitieren. Die entscheidende Frage lautet: Wer baut die schnellsten und energieeffizientesten Verbindungen für die KI-Rechenzentren der Zukunft?

    Endlos Turbo Long auf Qualcomm Inc – WKN: JY572U

    Hebel: 3,94

    Knockout: 144,74 $ 

    Abstand zum Knockout: 24,65 %

    Chipspezialist für den Datentransport der Zukunft

    Marvell ist zwar keine reine Optoelektronik-Wette, bietet aber einen hohen technologischen Hebel auf den Ausbau der KI-Infrastruktur. Wenn der Engpass künftig nicht mehr die Rechenleistung, sondern die Datenbewegung zwischen den Chips wird, könnte Marvell zu den Profiteuren gehören. Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb mit Broadcom und anderen Netzwerkchip-Anbietern ein Risiko.

    Endlos Turbo Long auf Marvell Technology – WKN: MR5GVT

    Hebel: 3,95

    Knockout: 192,58 $  

    Abstand zum Knockout: 24,50 %

    Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beides
    Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
    → Prämie sichern    .

     

    Barrick Mining oder Agnico Eagle – welche Goldaktie glänzt stärker?

    Der Goldpreis schwächelt etwas, doch welche Aktie bietet Anlegern den größeren Hebel? Barrick Mining und Agnico Eagle gehören zu den größten Goldproduzenten der Welt, verfolgen aber völlig unterschiedliche Strategien. Während Barrick neben Gold zunehmend auf Kupfer setzt und ein global diversifiziertes Minennetzwerk besitzt, konzentriert sich Agnico Eagle auf ein hochwertiges Goldportfolio mit Schwerpunkt in politisch stabilen Regionen.

    Zwei Branchenriesen, zwei Geschäftsmodelle: Im großen Goldaktien-Duell geht es um Wachstum, Profitabilität, Risiken und die Frage, welcher Konzern besser für die nächste Phase des Edelmetall-Booms aufgestellt ist.

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Begrüßung

    Ein neues Trio für Optoelektronik

    Thema des Tages – Der neue KI-Engpass

    5 aussichtsreiche Aktien für Optoelektronik

    Ein spekulativer Neueinsteiger

    Meta: Muse App & Aktie explodieren

    AMD: Willkommen im One-Billion-Dollar-Club

    Tencent: Neues KI-Modell

    Alibaba: Neuer KI-Chip

    DAX: Verschnaufpause

    BASF: Evonik im Visier?

    Evonik: Strategischer Umbau

    Heidelberg Materials: UBS Kaufempfehlung belastet

    Depots: Alibaba & Tencent mit Lichtblicken

    Übersicht Scheinchen

    Aktienduell: Barrick vs. Agnico

    Zuschauerfragen

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.
    → Jetzt teilnehmen    .

     

    Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Markus Weingran
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
    .
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Weingran
    19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Scheinchentag zu KI-Engpass AMD: Eine Billion wert | Tencent: Neues KI-Modell | BASF: Interesse an Evonik? Rechenzentren verbrauchen nicht nur immer mehr Strom, es müssen auch immer größer werdende Datenpakete transportiert werden. Daher werfen wir am Scheinchentag einen Blick auf die Optoelektronik - ein möglicher Engpass!
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     