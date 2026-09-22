AMD: Eine Billion wert | Tencent: Neues KI-Modell | BASF: Interesse an Evonik?

KI braucht Licht: Wer baut die Datenautobahn der Zukunft?

Der KI-Boom schafft einen neuen Milliardenmarkt: die Datenautobahn zwischen den Chips. Während Nvidia die Rechenleistung liefert, könnten Unternehmen wie Lumentum, Corning und Qualcomm vom nächsten großen Infrastruktur-Schritt profitieren. Die entscheidende Frage lautet: Wer baut die schnellsten und energieeffizientesten Verbindungen für die KI-Rechenzentren der Zukunft?

Endlos Turbo Long auf Qualcomm Inc – WKN: JY572U

Hebel: 3,94

Knockout: 144,74 $

Abstand zum Knockout: 24,65 %

Chipspezialist für den Datentransport der Zukunft

Marvell ist zwar keine reine Optoelektronik-Wette, bietet aber einen hohen technologischen Hebel auf den Ausbau der KI-Infrastruktur. Wenn der Engpass künftig nicht mehr die Rechenleistung, sondern die Datenbewegung zwischen den Chips wird, könnte Marvell zu den Profiteuren gehören. Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb mit Broadcom und anderen Netzwerkchip-Anbietern ein Risiko.

Endlos Turbo Long auf Marvell Technology – WKN: MR5GVT

Hebel: 3,95

Knockout: 192,58 $

Abstand zum Knockout: 24,50 %



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Barrick Mining oder Agnico Eagle – welche Goldaktie glänzt stärker?

Der Goldpreis schwächelt etwas, doch welche Aktie bietet Anlegern den größeren Hebel? Barrick Mining und Agnico Eagle gehören zu den größten Goldproduzenten der Welt, verfolgen aber völlig unterschiedliche Strategien. Während Barrick neben Gold zunehmend auf Kupfer setzt und ein global diversifiziertes Minennetzwerk besitzt, konzentriert sich Agnico Eagle auf ein hochwertiges Goldportfolio mit Schwerpunkt in politisch stabilen Regionen.

Zwei Branchenriesen, zwei Geschäftsmodelle: Im großen Goldaktien-Duell geht es um Wachstum, Profitabilität, Risiken und die Frage, welcher Konzern besser für die nächste Phase des Edelmetall-Booms aufgestellt ist.

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

Ein neues Trio für Optoelektronik

Thema des Tages – Der neue KI-Engpass

5 aussichtsreiche Aktien für Optoelektronik

Ein spekulativer Neueinsteiger

Meta: Muse App & Aktie explodieren

AMD: Willkommen im One-Billion-Dollar-Club

Tencent: Neues KI-Modell

Alibaba: Neuer KI-Chip

DAX: Verschnaufpause

BASF: Evonik im Visier?

Evonik: Strategischer Umbau

Heidelberg Materials: UBS Kaufempfehlung belastet

Depots: Alibaba & Tencent mit Lichtblicken

Übersicht Scheinchen

Aktienduell: Barrick vs. Agnico

Zuschauerfragen



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Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



