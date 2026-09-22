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    Besonders beachtet!

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    Shopify Aktie gut behauptet +3,36 % - 22.09.2026

    Am 22.09.2026 ist die Shopify Aktie, bisher, um +3,36 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Shopify Aktie.

    Besonders beachtet! - Shopify Aktie gut behauptet +3,36 % - 22.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

    Shopify Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2026

    Es geht bergauf für Shopify: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +3,36 % und steht bei 124,34. Die Shopify Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +7,56 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,36 % hinzu. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +29,02 % bei Shopify.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um +8,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,78 %. Im Jahr 2026 gab es für Shopify bisher ein Minus von -11,58 %.

    Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,35 %
    1 Monat -5,78 %
    3 Monate +29,02 %
    1 Jahr -7,38 %
    Stand: 22.09.2026, 13:31 Uhr

    Informationen zur Shopify Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,13 Mrd. € wert.

    KI als Einkaufshelfer: Meta-Deal treibt Shopify-Aktie nach oben


    Meta und Shopify gehen eine Partnerschaft ein: Künftig soll Metas KI-Agent Muse Einkäufe bei Shopify-Händlern selbstständig abschließen können.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adobe, Salesforce und Co.

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,08 %. Salesforce notiert im Plus, mit +1,38 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Shopify Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Shopify Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Shopify Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Shopify

    +5,82 %
    +11,33 %
    -5,78 %
    +29,02 %
    -7,38 %
    +139,49 %
    -0,70 %
    +2.945,35 %
    +4.866,84 %
    ISIN:CA82509L1076WKN:A14TJP
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