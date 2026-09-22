Meta, Novo Nordisk, SAP & Siemens Healthineers – Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 820 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth bleibt in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse optimistisch für den Social-Media-Konzern, der am Vortag mit einem starken Start seines KI-Agenten Muse für Furore gesorgt hatte. Es sei zwar noch früh, doch er sieht für Muse das Potenzial, die am weitesten verbreitete KI-Anwendung für Endverbraucher seit Chat-GPT zu werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für Novo Nordisk

-1,13 % -9,20 % -14,51 % -11,47 % -34,09 % -59,26 % -20,01 % +69,12 % +1.955,52 % ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F Intraday

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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Kapitalmarkttag von 265 auf 245 dänische Kronen (von 35,45 auf 32,77 Euro) gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern habe Investoren einen hilfreichen und umfassenden Überblick über die Geschäftsperspektiven und die Strategie verschafft, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die zuvor gehegten, optimistischen Erwartungen seien aber an mehreren Fronten enttäuscht worden.

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JPMorgan stuft SAP auf "Neutral"

-0,25 % -2,79 % -2,62 % +36,09 % -19,87 % +48,14 % +50,39 % +125,65 % +1.138.275,00 % ISIN:DE0007164600WKN:716460 Intraday

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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Die Messlatte liege wegen des zuletzt gestiegenen Aktienkurses wieder höher, schrieb Toby Ogg in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ergebnisse erwartet er mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen.

RBC stuft Siemens Healthineers auf "Outperform"

-1,11 % -4,07 % -6,32 % +11,37 % -18,94 % -16,17 % -36,50 % +4,31 % ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100 Intraday

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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Natalia Webster verspricht sich laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick Neuigkeiten von der Jahrestagung der American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Dort werde die US-Tocher Varian wohl eine neue Strahlentherapie-Plattform vorstellen. In einem von ihr kalkulierten Szenario könnte solch ein differenziertes Produkt die Umsätze im Bereich der Präzisionstherapie um bis zu 14 Prozent über die Konsensschätzungen heben.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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