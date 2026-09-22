BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Scout24 nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. In dem Gespräche habe Ralf Weitz die eigene Widerstandskraft erwähnt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Online-Marktplatzbetreiber erweise sich als weitgehend widerstandsfähig gegenüber plötzlichen Veränderungen auf dem deutschen Immobilienmarkt./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 75,95EUR auf Tradegate (22. September 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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